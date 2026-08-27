Draymond Green pyet nëse Klay Thompson do të përshtatet me ‘kulturën’ e Heat pas nënshkrimit të kontratës
Draymond Green shprehu dyshime se Klay Thompson do të përshtatet me mënyrën e punës së Miami Heat-it pas lajmit se sulmuesi ka nënshkruar me skuadrën. Green tha se Thompson ndjek ritmin e tij personal dhe shfaqi kuriozitet për mënyrën se si kjo do të përshtatet me atë që njihet si “Heat Culture”.
Siç raporton Bleacher Report, Thompson firmosi një kontratë dyvjeçare me vlerë 11.5 milionë dollarë, ndërsa Green dhe Thompson ishin bashkë te Golden State Warriors nga 2012 deri më 2024, duke fituar katër tituj kampionati së bashku pranë Stephen Curry.
Thompson është i njohur për karakterin e qetë dhe për preferencën për kohën në jahtin e tij; media raportoi se ai vonoi edhe prezantimin e parë me Miami për shkak të bllokimit të trafikut. Kjo anë e tij e relaksuar është pjesë e argumentit pse disa e shohin të papërshtatshëm me një filosofi të rreptë klubi.
Miami njihet për modelin e punës që nënvizon disiplinën dhe përkushtimin, të promovuar edhe nga presidenti Pat Riley. Thompson deklaroi se është i entuziazmuar për sfidën e përgatitjes fizike me skuadrën, përmendi testin e kondicionimit dhe tha se do të ketë pesë javë për t’u përgatitur, duke rikthyer edhe nevojën për të rregulluar tendën e vrapimit të tij. Ai gjithashtu tha se rikuperimi nga lëndimet e mëparshme e kishte bërë më të aftë për të përballuar situata të vështira dhe se i përballet këtyre sfidave me vendosmëri.
Në sezonin 2025-26 me Dallas, Thompson nisi mesatarisht 11.7 pikë, 2.1 kërcime dhe 1.4 asistime për ndeshje, me procent realizimi 39.3% nga loja dhe 38.3% nga trepikëshi, të dhëna që sipas Bleacher Report japin kontekstin statistik për pritshmëritë ndaj tij te Miami.
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