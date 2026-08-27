☀️
Tiranë 23°C · Kthjellët 27 August 2026
S&P 500 7,676 ▼0.02%
DOW 53,464 ▼0.21%
NASDAQ 26,130 ▼0.08%
NAFTA 81.89 ▼0.41%
ARI 4,658 ▲0.09%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152 EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152
₿ CRYPTO
BTC $78,815 ▼ -0.17% ETH $2,506 ▲ +2.19% XRP $1.4055 ▼ -2.97% SOL $99.1800 ▲ +1.58%
S&P 500 7,676 ▼0.02 % DOW 53,464 ▼0.21 % NASDAQ 26,130 ▼0.08 % NAFTA 81.89 ▼0.41 % ARI 4,658 ▲0.09 % S&P 500 7,676 ▼0.02 % DOW 53,464 ▼0.21 % NASDAQ 26,130 ▼0.08 % NAFTA 81.89 ▼0.41 % ARI 4,658 ▲0.09 %
EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152 EUR/USD 1.1670 EUR/GBP 0.8555 EUR/CHF 0.9363 EUR/ALL 92.4513 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3369 EUR/TRY 56.1484 EUR/JPY 185.85 EUR/CAD 1.6152
27 Aug 2026
Breaking
Joaquín Pereyra i Minnesota United shpallet autor i Golit të Javës (Matchday 22) Connecticut Sun ndaj Golden State Valkyries në Mohegan Sun Arena — 26 gusht 2026 Draymond Green pyet nëse Klay Thompson do të përshtatet me ‘kulturën’ e Heat pas nënshkrimit të kontratës Një menaxher i Brewers kritikon Cooper Pratt pas zëvendësimit për mungesë përkushtimi në humbjen ndaj Mets Sandra Bullock dhe Nicole Kidman shkëlqejnë në premierën londineze të ‘Practical Magic 2’
Menu
MLB

Një menaxher i Brewers kritikon Cooper Pratt pas zëvendësimit për mungesë përkushtimi në humbjen ndaj Mets

· 2 min lexim

Menaxheri i Milwaukee Brewers, Pat Murphy, shpjegoi vendimin për të nxjerrë nga loja shortstopin e ri Cooper Pratt gjatë pjesës së pestë të humbjes 3-2 ndaj New York Mets të martën. Murphy e zëvendësoi Pratt me David Hamilton pas një topi të ngritur që ra në zonën e djathtë të fushës midis tre lojtarëve të Mets dhe ndaloi, dhe sipas tij Pratt nuk u përpoq të arrinte bazën e dytë.

Siç raporton Bleacher Report, Murphy theksoi se lojtarët duhet të jenë të përqendruar në çdo moment të ndeshjes dhe se mungesa e përkushtimit në atë situatë ishte e papranueshme. Pratt vetë pranoi se kishte bërë gabim, duke thënë se nuk ka justifikim dhe se duhej të kishte vrapuar fort pavarësisht nëse topi do të ishte i jashtëm apo i brendshëm. Sipas Murphy, vendimi për ta zëvendësuar nuk lidhej vetëm me atë pop-up; edhe një tentativë buntimi në pjesën e tretë, kur Pratt tërhoqi dorën mbi një strike, ishte faktor në shkurtimin e kohës së tij në fushë.

Milwaukee nuk shënoi në të tretën apo në të pestën dhe humbi 3-2 pas dhjetë innings. Me bilancin 81-51, Brewers mbeten skuadra me rezultatin më të mirë në Major League Baseball dhe kanë treguar shpesh aftësi për të luajtur “small ball” kur është e nevojshme. Murphy përsëri shprehu mbështetje për Pratt, 22 vjeçarin e ri, duke nënvizuar se e beson dhe e vlerëson si një mbrojtës të fortë dhe një lojtar ofensiv me potencial, megjithë nevojën për të treguar disiplinë në lojët e vogla.

Ekipi do të rikthehet në fushë të mërkurën për ndeshjen e radhës ndaj Mets, dhe ngjarjet rreth zëvendësimit të Pratt u përmendën edhe nga Burimi Bleacher Report.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu