Një menaxher i Brewers kritikon Cooper Pratt pas zëvendësimit për mungesë përkushtimi në humbjen ndaj Mets
Menaxheri i Milwaukee Brewers, Pat Murphy, shpjegoi vendimin për të nxjerrë nga loja shortstopin e ri Cooper Pratt gjatë pjesës së pestë të humbjes 3-2 ndaj New York Mets të martën. Murphy e zëvendësoi Pratt me David Hamilton pas një topi të ngritur që ra në zonën e djathtë të fushës midis tre lojtarëve të Mets dhe ndaloi, dhe sipas tij Pratt nuk u përpoq të arrinte bazën e dytë.
Siç raporton Bleacher Report, Murphy theksoi se lojtarët duhet të jenë të përqendruar në çdo moment të ndeshjes dhe se mungesa e përkushtimit në atë situatë ishte e papranueshme. Pratt vetë pranoi se kishte bërë gabim, duke thënë se nuk ka justifikim dhe se duhej të kishte vrapuar fort pavarësisht nëse topi do të ishte i jashtëm apo i brendshëm. Sipas Murphy, vendimi për ta zëvendësuar nuk lidhej vetëm me atë pop-up; edhe një tentativë buntimi në pjesën e tretë, kur Pratt tërhoqi dorën mbi një strike, ishte faktor në shkurtimin e kohës së tij në fushë.
Milwaukee nuk shënoi në të tretën apo në të pestën dhe humbi 3-2 pas dhjetë innings. Me bilancin 81-51, Brewers mbeten skuadra me rezultatin më të mirë në Major League Baseball dhe kanë treguar shpesh aftësi për të luajtur “small ball” kur është e nevojshme. Murphy përsëri shprehu mbështetje për Pratt, 22 vjeçarin e ri, duke nënvizuar se e beson dhe e vlerëson si një mbrojtës të fortë dhe një lojtar ofensiv me potencial, megjithë nevojën për të treguar disiplinë në lojët e vogla.
Ekipi do të rikthehet në fushë të mërkurën për ndeshjen e radhës ndaj Mets, dhe ngjarjet rreth zëvendësimit të Pratt u përmendën edhe nga Burimi Bleacher Report.
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