Dalin pamjet kur 44-vjeçari përplas patrullën e policisë
Ky është momenti kur makina e Policisë Rrugore të Durrësit përplaset nga një automjet tjetër në zonën e Kënetës, mbrëmjen e së shtunës.
Pamjet janë fiksuar nga kamerat e një banese pranë vendngjarjes, ku shihet makina e policisë që i bën shenjë për të ndaluar një automjet tip “Ford”, ngjyrë gri, që drejtohej nga 44-vjeçari R.A.
Kur dukej se ky i fundit po ndalonte dhe një nga efektivët e policisë del nga makina dhe afrohet duke hapur derën e pasagjerit, automjeti vijon lëvizjen.
Menjëherë, punonjësi i policisë kthehet në automjetin e tij me qëllim që t’i vihet në ndjekje. Por automjeti tip “Ford”, i drejtuar nga 44-vjeçari, bën vetëm pak metra përpara dhe më pas ecën me shpejtësi mbrapa, duke përplasur makinën e policisë dhe duke rrezikuar jetën e efektivëve.
Nga përplasja, makina ndalet dhe në këtë moment dy punonjësit e policisë nxitojnë për të neutralizuar drejtuesin e automjetit.
Pas ndalimit, ai rezultoi se e drejtonte mjetin në gjendje të dehur dhe u vu në pranga, pasi testi i alkoolit tregoi një nivel prej 1.41 mg/l.
Po në zonën e Kënetës, dy javë më parë, një tjetër shofer në gjendje të dehur u mori jetën dy të miturve, ndërsa një tjetër u plagos rëndë, teksa luanin me top në trotuar.
