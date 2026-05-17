S&P 500 7,409 ▼1.24%
DOW 49,526 ▼1.07%
NASDAQ 26,225 ▼1.54%
NAFTA 101.02 ▲4.23%
ARI 4,562 ▼2.63%
EUR/USD 1.1632 EUR/GBP 0.8721 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5425 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4070 EUR/TRY 53.0027 EUR/JPY 184.55 EUR/CAD 1.5985 EUR/USD 1.1632 EUR/GBP 0.8721 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5425 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4070 EUR/TRY 53.0027 EUR/JPY 184.55 EUR/CAD 1.5985
BTC $78,244 ▲ +0.45% ETH $2,190 ▲ +0.68% XRP $1.4189 ▲ +0.52% SOL $86.4000 ▲ +0.28%
Produktiviteti, pse BB e nxjerr të rritur? Lezhë, Ansambli "Çiftelia" feston 60-vjetorin PD-ja fushatë për zgjedhjet pa garë/ Zbardhet udhëzimi për 23 majin, Berisha cakton përfaqësues të vetin në çdo komision VLEN: BDI 20 vite në pushtet, nuk arriti ta zgjidhë çështjen e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe Kosova ka aleatë për NATO, por a e ka veten?
Kronika

Dalin pamjet kur 44-vjeçari përplas patrullën e policisë

Ky është momenti kur makina e Policisë Rrugore të Durrësit përplaset nga një automjet tjetër në zonën e Kënetës, mbrëmjen e së shtunës.

Pamjet janë fiksuar nga kamerat e një banese pranë vendngjarjes, ku shihet makina e policisë që i bën shenjë për të ndaluar një automjet tip “Ford”, ngjyrë gri, që drejtohej nga 44-vjeçari R.A.

Kur dukej se ky i fundit po ndalonte dhe një nga efektivët e policisë del nga makina dhe afrohet duke hapur derën e pasagjerit, automjeti vijon lëvizjen.

Menjëherë, punonjësi i policisë kthehet në automjetin e tij me qëllim që t’i vihet në ndjekje. Por automjeti tip “Ford”, i drejtuar nga 44-vjeçari, bën vetëm pak metra përpara dhe më pas ecën me shpejtësi mbrapa, duke përplasur makinën e policisë dhe duke rrezikuar jetën e efektivëve.

Nga përplasja, makina ndalet dhe në këtë moment dy punonjësit e policisë nxitojnë për të neutralizuar drejtuesin e automjetit.

Pas ndalimit, ai rezultoi se e drejtonte mjetin në gjendje të dehur dhe u vu në pranga, pasi testi i alkoolit tregoi një nivel prej 1.41 mg/l.

Po në zonën e Kënetës, dy javë më parë, një tjetër shofer në gjendje të dehur u mori jetën dy të miturve, ndërsa një tjetër u plagos rëndë, teksa luanin me top në trotuar.

