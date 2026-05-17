Tiranë 18°C · Pjesërisht vranët 17 May 2026
S&P 500 7,409 ▼1.24%
DOW 49,526 ▼1.07%
NASDAQ 26,225 ▼1.54%
NAFTA 101.02 ▲4.23%
ARI 4,562 ▼2.63%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1632 EUR/GBP 0.8721 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5425 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4070 EUR/TRY 53.0027 EUR/JPY 184.55 EUR/CAD 1.5985 EUR/USD 1.1632 EUR/GBP 0.8721 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5425 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4070 EUR/TRY 53.0027 EUR/JPY 184.55 EUR/CAD 1.5985
₿ CRYPTO
BTC $78,244 ▲ +0.45% ETH $2,190 ▲ +0.68% XRP $1.4189 ▲ +0.52% SOL $86.4000 ▲ +0.28%
S&P 500 7,409 ▼1.24 % DOW 49,526 ▼1.07 % NASDAQ 26,225 ▼1.54 % NAFTA 101.02 ▲4.23 % ARI 4,562 ▼2.63 % S&P 500 7,409 ▼1.24 % DOW 49,526 ▼1.07 % NASDAQ 26,225 ▼1.54 % NAFTA 101.02 ▲4.23 % ARI 4,562 ▼2.63 %
EUR/USD 1.1632 EUR/GBP 0.8721 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5425 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4070 EUR/TRY 53.0027 EUR/JPY 184.55 EUR/CAD 1.5985 EUR/USD 1.1632 EUR/GBP 0.8721 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5425 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4070 EUR/TRY 53.0027 EUR/JPY 184.55 EUR/CAD 1.5985
17 May 2026
Breaking
Produktiviteti, pse BB e nxjerr të rritur? Lezhë, Ansambli “Çiftelia” feston 60-vjetorin PD-ja fushatë për zgjedhjet pa garë/ Zbardhet udhëzimi për 23 majin, Berisha cakton përfaqësues të vetin në çdo komision VLEN: BDI 20 vite në pushtet, nuk arriti ta zgjidhë çështjen e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe Kosova ka aleatë për NATO, por a e ka veten?
Menu
Kronika

Një tjetër shofer me shpejtësi dhe i dehur në timon, momenti kur përplas patrullën e policisë në zonën e ish-Kënetës

· 2 min lexim

Një 44-vjeçar u arrestua nga policia e Durrësit ditën e djeshme, pasi rezultoi i dehur në timon.

Rezart Abazaj u përplas ditën e djeshme me patrullën e policisë ndërsa pas testit të alkoolit, rezultoi me 1.4 mg/l.

Ngjarja ka ndodhur në zonën e ish-kënetës, aty ku pak kohë më parë humbën jetën dy vogëlushë, pasi u aksidentuan nga Nikoll Radaçi.

Gazetarja Xhensila Kodra ka siguruar për BalkanWeb pamjet nga përplasja e Abazaj me patrullën e efektivëve, pasi këta të fundit I ishin vënë në ndjekje për ta ndaluar, pas sinjalizimeve që kishin marrë se një mjet lëvizte në zonë me shpejtësi të lartë e bënte manovra të rrezikshme. Abazaj rezulton përsëritës për ngjarje të tilla.

Kujtojmë se aksidenti i shkaktuar nga Nikoll Radaçi, ndodhi mesditën e 3 majit në lagjen nr.15 të Durrësit. 3 fëmijë ishin duke luajtur me top në trotuar kur 57-vjeçari në gjendje të dehur, humbi kontrollin e mjetit dhe mori para të miturit, duke lënë të vdekur 2 prej tyre.

E. M., 12 vjeç dhe K. N., 10 vjeç ndërruan jetë, ndërsa fëmija tjetër 8 vjeç, arriti të mbijetojë, por me plagë të rënda.

Kujtojmë e shoferi ishte raportuar disa herë në polici nga banorët e zonës, ndërsa ishte gjobitur dhe nga Rrugorja për shkelje të rregullave të sigurisë.


Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë