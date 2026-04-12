12 Apr 2026
Dalin rezultatet e para në zgjedhjet e Hungarisë, kryeson opozita

· 1 min lexim

Rezultatet e para paraprake nga zgjedhjet parlamentare në Hungari tregojnë një avantazh të forcës politike Tisza, të udhëhequr nga Peter Magyar, ndaj partisë Fidesz të kryeministrit Viktor Orbán.

Sipas të dhënave të bazuara në numërimin e 14,7% të votave, Tisza projektohet të sigurojë rreth 125 vende në Parlamentin me 199 ulëse.

Ndërkohë, një tjetër përditësim më i hershëm, i bazuar në numërimin e 6,5% të votave, i jepte Tiszës 110 mandate, kundrejt 71 mandateve për Fidesz dhe 9 mandateve për partinë e ekstremit të djathtë Mi Hazánk.

Të dhënat janë raportuar nga The Guardian, por duhet të interpretohen me kujdes, pasi balancat mund të ndryshojnë shpejt gjatë procesit të numërimit.

Një projekcion i mëhershëm, i bazuar vetëm në 3% të votave të numëruara, kishte nxjerrë fillimisht në avantazh Fidesz.

