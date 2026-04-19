Dallimet mes bllokadës amerikane dhe asaj iraniane në Ngushticën e Hormuzit
Presidenti i Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ka cilësuar si “të çuditshme” përpjekjen e Iranit për të mbyllur Ngushticën e Hormuzit, duke argumentuar se
Sipas materialit burimor, qëndrimi i Iranit. Ky zhvillim paraqitet si pjesë e një situate më të gjerë ndërkombëtare, me ndikim politik, diplomatik ose të sigurisë, në varësi të ngjarjes.
Në vijim të raportimit, theksohet se Këshilli i Lartë i Sigurisë Kombëtare i Iranit, organi më i lartë i sigurisë në vend, deklaroi në televizionin shtetëror se Teherani është “i vendosur të zbatojë monitorimin dhe kontrollin mbi tranzitin në Ngushticën e Hormuzit deri në përfundimin përfundimtar të luftës dhe vendosjen e një paqeje të qëndrueshme në rajon”. Po ashtu, artikulli shton se sipas deklaratës, kjo do të realizohet përmes mbledhjes së informacionit të plotë për anijet që kalojnë, lëshimit të certifikatave të tranzitit dhe vendosjes së tarifave për shërbime që lidhen me “sigurinë, mbrojtjen dhe mbrojtjen mjedisore”..
Në përmbledhje, materiali e vendos theksin te pasojat dhe reagimet që lidhen me këtë çështje, duke nënvizuar se qëndrimi i SHBA-së Nga ana tjetër, kur presidenti amerikan Donald Trump shpalli fillimisht bllokadën, ai tha se ajo do të zbatohej për “çdo anije që përpiqet të hyjë apo të dalë nga Ngushtica e Hormuzit”. Ai gjithashtu deklaroi se kishte urdhëruar marinën amerikane të “ndalojë çdo mjet lundrues” në ujërat ndërkombëtare që paguan tarifa ndaj Iranit për të kaluar ngushticën..
Burimi: Euronews Albania
