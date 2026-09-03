De La Fuente: Të luash në San Mames është gjëja më e mirë për çdo lojtar
Përpara se të fillonte karrierën e tij të gjatë me ekipin kombëtar spanjoll, Luis De La Fuente drejtoi gjithashtu disa klube. Pas debutimit të tij me Portugalete dhe Aurrera, trajneri spanjoll e lidhi emrin e tij me Athletic Bilbaon. Kjo përvojë nuk do të harrohet kurrë nga trajneri.
Kur ishte fëmijë, trajneri aktual i Spanjës udhëtonte shpesh në Bilbao për të parë ndeshjet e Athletic. Duke folur në podcastin Athletic Talks të Athletic Play, lojtari i lindur në vitin 1961 nuk hezitoi të zbulonte: “Në moshën 15 vjeç, nënshkrova për ekipin e ëndrrave të mia. Të përfaqësosh Athletic është një gjë fantastike; gjëja më e mirë për një futbollist është të shijosh San Mames”.
Para se t’i stërviste në dy periudha të ndryshme, nga viti 2006 deri në vitin 2007 dhe nga viti 2009 deri në vitin 2011, De La Fuente luajti gjithashtu për Athletic Bilbaon. Megjithatë, siç zbuloi, ai ishte një tifoz i madh si fëmijë: “Ende e mbaj mend se ku uleshin prindërit e mi në stadium. Ndeshja e parë që pashë ishte kundër Granadës, dhe ata uleshin në tribunën lindore”.
“Atëherë nuk ndiqje rregullat e sotme për t’u bërë futbollist. Disa vëzhgues po flisnin për mua dhe shkova te Lezama për një provë. Piru Gainza dhe Inaki Saez ishin çelësi i zhvillimit tim”. De La Fuente më pas paraqiti një formacion ëndrrash të përbërë nga lojtarë që kishin veshur fanellën e Athletic: “Ka kaq shumë formacion të mirë që mund të bësh”, pranoi trajneri. Ai vazhdoi, duke renditur emrat e “Iribar, portier. Iñaki Sáez, Jesús Garay, Andoni Goikoetxea dhe Yuri në mbrojtje. Miguel de Andrés, Fidel Uriarte dhe Julen Guerrero në mesfushë, o Zot; dhe si sulmues, do të thoja Dani, Telmo Zarra dhe Txetxu Rojo”.
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