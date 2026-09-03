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Një emër i njohur i futbollit shqiptar zyrtarizohet tek Iliria

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Në prag të startit të sezonit të ri në Kategorinë e Parë, Iliria zyrtarizon një goditje të bujshme në merkato.

Mesfushori Edon Hasani është zyrtarisht një lojtar i skuadrës nga Fushë Kruja. 34-vjeçari është një lojtar me eksperiencë që ka luajtur me shumë skuadra në elitën e futbollit shqiptar.

“Një emër i njohur i futbollit shqiptar, me eksperiencë të madhe, mentalitet fitues dhe tituj të shumtë të fituar në futbollin Shqiptar, Edon Hasani vjen për të sjellë cilësi, eksperiencë dhe ambicie në skuadrën tonë”, shkruhet në njoftimin e klubit nga Fushë Kruja.

Iliria do të debutojë në shtëpi të shtunën përballë Pogradecit, takim që mund ta ndiqni në RTSH në orën 16:00.

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