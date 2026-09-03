Luis Enrique, i sinqertë në lidhje me Barcola-n: Nuk mund t’i garantoja një vend titullari
Bradley Barcola te Liverpool, me numrin 29, ishte padyshim një nga lëvizjet më të bujshme të merkatos së verës. Anësori francez u largua nga Paris Saint-Germain për një vlerë afërsisht 145 milionë euro në total, përfshirë bonuset. Ky nënshkrim ishte i dëshiruar fuqimisht nga drejtuesit e Reds dhe trajneri Andoni Iraola, të cilët kërkonin pasardhësin ideal të Mohamed Salah. Vetë trajneri i PSG-së, Luis Enrique, hodhi dritë mbi arsyet e largimit të tij, duke lëshuar deklarata të karakterizuara nga transparenca maksimale.
“Ai donte të largohej sepse donte më shumë kohë loje dhe një rol më të rëndësishëm në ekip. Dhe nuk mund t’ia jap këtë kujtdo, sepse duhet ta fitosh në stërvitje dhe në ndeshje. Ai ishte shumë i rëndësishëm, një lojtar shumë i vlerësuar nga shokët e tij të ekipit. Është e vështirë për të gjithë sepse Bradley është një person i jashtëzakonshëm. Gjithmonë kam folur me shumë respekt për të. Në të ardhmen, do të jetë normale që lojtarët që kanë qenë shumë të rëndësishëm për ekipin të largohen, por kjo është jeta, duhet ta pranosh”.
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