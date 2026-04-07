Debati Akil-Sara, fermerët: Ferma Vip nuk është formati i degradimit! Nga debatet të mësojmë, jo ofendojmë
Debati mes Akilit dhe Sarës, i cili ka degraduar edhe në ofendimenga ana e aktorit për blogeren, ka sjellë edhe reagimin e fermerëve.
Këngëtarja Jonida Maliqi është shprehur kundër ofendimeve që Akili i ka thënë Sarës, duke theksuar se të njëjtën gjë, ai mund ta bëj edhe në ditët në vijim me vajzat e tjera.
Duke qenë se Ferma Vip është një nga formatet që nuk promovon sherret dhe ofendimet, kjo ka qenë arsyeja pse këngëtarja Jonida Maliqi është bërë pjesë.
“Unë u peka nga fjala e Akilit. Sa herë është përballur me Sarën, i kam thënë mos eskalojë, sepse do i rëndojë atij më shumë. Është një natyrë euforike, nuk i kontrollon dot emocionet, por është edhe një natyrë sensibël, pendohet dhe pas prime të dytë kuptova që kishte reflektuar dhe do kishte thyer kapitull. Ajo që më vrau ishte gjuha, fjalori. Mua nuk më pëlqen. Vulgaritet deri në atë pikë. Nëse sot ja thotë Sarës, nesër ma thotë mua, Sonie e çdo vajze këtu. Nuk mendoj që është formati i degradimit dhe vulgaritetit. Kemi një standard deri sa kemi vendosur të jemi pjesë të fermës”, tha Jonida.
Në të njëjtën linjë ishte edhe aktori Elvis Pupa. Ai theksoi se debatet duhet të jenë konstruktive dhe të mësohet prej tyre dhe jo të kalohen në ofendime.
“Ky format përmban debat, që duhet të jenë konstruktive, për të mësuar diçka. Debati mbahet me argumenta. Në momentin që kalojmë në fyerje, ka mbaruar argumenti. Është bërë gjithë ky investim dhe të paktën të japim diçka, të argumentojmë, për të përmirësuar një mendim. Se kishim vëmë dy kamera tek lokali i lagjes dhe kishte mbaruar ky muhabet”, tha Visi.
