S&P 500 7,214 ▲1.1%
DOW 49,745 ▲1.81%
NASDAQ 24,910 ▲0.96%
NAFTA 104.86 ▼1.89%
ARI 4,634 ▲1.6%
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
BTC $76,493 ▲ +1.36% ETH $2,266 ▲ +1.48% XRP $1.3735 ▲ +1.31% SOL $83.1800 ▲ +1.11%
30 Apr 2026
Dedë Shullani apel për pajtim: Konfliktet të zgjidhen me dialog, jo me gjakmarrje

Kryetari i Shoqatës së Misionarëve të Paqes dhe Pajtimit të Shqipërisë, Dede Shullani, ka reaguar lidhur me ngjarjen e rëndë të ndodhur në Lezhë, duke

Kryetari i Shoqatës së Misionarëve të Paqes dhe Pajtimit të Shqipërisë, Dede Shullani, ka reaguar lidhur me ngjarjen e rëndë të ndodhur në Lezhë, duke theksuar se ajo bie ndesh me parimet themelore të kanunit.

Sipas Shullanit, në asnjë pikë të kanunit nuk lejohet vrasja apo ngujimi i grave. Ai nënvizoi se e njëjta vlen edhe për fëmijët, të cilët konsiderohen të paprekshëm dhe nuk mund të bëhen objekt i hakmarrjes.

Dede Shullani Kryetari i Shoqatës së Misionarëve të Paqes dhe Pajtimit të Shqipërisë

“Kanuni nuk parashikon asnjë nen që lejon vrasjen e gruas, për asnjë motiv, as të fëmijëve, dhe as mbylljen e grave apo fëmijëve brenda. Nuk është vrasja e parë që ndodhin raste të tilla në Shqipëri, ku janë vrarë çifte, si sot ashtu edhe shumë vite më parë. Burrë e grua janë bashkëshortë të jetës dhe shpesh u ka ndodhur të jenë së bashku në të njëjtin rrezik, si në rastin në Lezhë, ku gruaja ka qenë me bashkëshortin e saj. Ata që kanë kryer vrasjen kanë qëlluar drejt automjetit dhe si pasojë ka mbetur viktimë edhe gruaja. Por kanuni nuk thotë asnjëherë të vritet gruaja apo fëmijët. Ata që i bëjnë këto veprime dhe i justifikojnë me kanunin gabojnë, pasi nuk e kanë lexuar dhe kuptuar atë saktë dhe në mënyrë të plotë”, thotë Dedë Shullani, kryetari i Shoqatës së Misionarëve të Paqes dhe Pajtimit të Shqipërisë.

Duke e cilësuar ngjarjen në Lezhë si tepër të rëndë, Shullani u bëri thirrje qytetarëve që të mos i lënë konfliktet e vjetra të zvarriten, por të gjejnë rrugën e dialogut dhe mirëkuptimit. Ai theksoi se zgjidhja e vetme për situata të tilla mbetet ulja në tryezë dhe arritja e faljes mes palëve.

Ai theksoi se fenomeni i gjakmarrjes nuk duhet të identifikohet vetëm me veriun e Shqipërisë, pasi raste të tilla hasen në të gjithë vendin.

“Zona e veriut është një zonë si të gjitha zonat e Shqipërisë të tjera, është një zonë me tradita, me karakter, me vlera njerëzore, me burrni e me dinjitet. Si në të gjitha zonat e Shqipërisë ndodhin probleme dhe në veriun e Shqipërisë. Familje të prekura nga këto probleme ka gjithkund si në tërë Shqipërinë. Nuk jemi ne më të theksuar se pjesa tjetër e vendit”, shprehet Shullani.

Në përfundim, Shullani apeloi për reflektim dhe përgjegjësi shoqërore, duke i bërë thirrje qytetarëve që të shtrijnë dorën e pajtimit dhe të kontribuojnë në ndërtimin e një shoqërie më paqësore.

Lexo Gjithashtu