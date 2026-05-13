Deputeti i PD-së: SHBA-të po i heqin “non gratën” Berishës, shumë shpejt japim lajmin
Deputeti i Partisë Demokratike, Blendi Himçi, ka deklaruar se heqja e “non gratës” për kreun e PD-së, Sali Berisha, është shumë pranë.
Në një intervistë për gazetarin Besard Jacaj në rubrikën “Përballë Lajmit” në Klan News, Himçi u shpreh i bindur se së shpejti do të ketë zhvillime konkrete lidhur me këtë çështje, duke e cilësuar vendosjen e sanksioneve si një veprim të qëllimshëm për të goditur opozitën shqiptare.
Pjesë nga diskutimi në studio:
Besard Jacaj: Ka ndonjë të re nga Partia Demokratike për non gratën ndaj z. Berisha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se ka diskutime, zëra?
Blendi Himçi: Sigurisht që ne jemi pranë heqjes së non gratës për liderin tonë të opozitës. Sigurisht, me heqjen e non gratës do të provohet edhe një herë fakti se si kanë operuar qeveria, në bashkëpunim me organizatat jofitimprurëse funksionale në Shqipëri, siç ishte ajo e Fondacionit Soros, për të vendosur non gratën në mënyrë të qëllimshme, për ta denigruar opozitën në mënyrën më të keqe të mundshme dhe për të goditur liderin e saj, Prof. Dr. Sali Berishën. Ne jemi në pritje. Sigurisht, ju garantoj se do të ketë një lajm shumë të mirë dhe shumë shpejt, Bes. Nuk është çështje e një fake news, por është një gjë e vërtetë që shumë shpejt do ta ndajmë këtë lajm të mirë së bashku.
Besard Jacaj: Po, a ka një dokument, ka një diskutim? Se kjo është thënë që kur u ndryshua administrata e SHBA-ve, që PD-ja rrit shpresat…
Blendi Himçi: Jo, jo, ka goxha hapa të mëtejshëm në këtë lloj aspekti për mënyrën, për heqjen e non gratës për liderin tonë historik. Padiskutim do ta shikoni, nuk mund t’ju jap më shumë detaje, sepse edhe unë informacionin tim e kam të kufizuar.
