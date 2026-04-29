S&P 500 7,139 ▼0.49%
DOW 49,142 ▼0.05%
NASDAQ 24,664 ▼0.9%
NAFTA 103.24 ▲3.31%
ARI 4,576 ▼0.7%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010 EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
₿ CRYPTO
BTC $77,596 ▲ +1.82% ETH $2,332 ▲ +2.51% XRP $1.3944 ▲ +0.96% SOL $84.9100 ▲ +1.86%
S&P 500 7,139 ▼0.49 % DOW 49,142 ▼0.05 % NASDAQ 24,664 ▼0.9 % NAFTA 103.24 ▲3.31 % ARI 4,576 ▼0.7 % S&P 500 7,139 ▼0.49 % DOW 49,142 ▼0.05 % NASDAQ 24,664 ▼0.9 % NAFTA 103.24 ▲3.31 % ARI 4,576 ▼0.7 %
EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010 EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
29 Apr 2026
GJKKO e kaloi çështjen ndaj Veliajt në themel pa hapur 35 prova digjitale Fatos Klosi: 21 Janari, sipas tij, ishte i planifikuar dhe provat u fshinë Presidentja Siljanovska-Davkova e priti me nderime të larta shtetërore presidentin e Zvicrës, Guy Parmelin Si raportuan mediat ndërkombëtare për dështimin e zgjedhjes së presidentit të ri në Kosovë? "Çlirimtarët – sillini në shtëpi" – poster i madh shfaqet në kryeqytet me portretet e ish-krerëve të UÇK-së
Kosova

Dështimi i seancës për presidentin, zbulohen dy datat kur pritet të zhvillohen zgjedhjet e parakohshme në Kosovë

· 2 min lexim

Kosova nuk e zgjidhi ngërçin. Moszgjedhja e Presidentit e çon vendin në zgjedhje të reja të jashtëzakonshme.

Kosova nuk e zgjidhi ngërçin. Moszgjedhja e Presidentit e çon vendin në zgjedhje të reja të jashtëzakonshme.

Dy datat e mundshme për mbajtjen e tyre janë 31 maji dhe 7 qershori dhe Ushtruesja e Detyrës së Presidentes, Albulena Haxhiu, duhet ta marrë vendimin.

Në një seancë të nisur parmbrëmë nga Lëvizja Vetëvendosje, pa asnjë marrëveshje me partitë opozitare, zgjedhja e Presidentit të ri nuk u bë e mundur. Kuvendi u shpërnda në mesnatë dhe me të kaluar afati për zgjedhjen e Presidentit, vendi shkon zyrtarisht në zgjedhje të reja, edhe një herë tjetër, për herë të tretë brenda rreth një viti e gjysmë.

Zgjedhjet e reja, siç e përcakton Kushtetuta, duhet të mbahen brenda 45 ditësh. Dhe në këtë rast, me dy javë fushatë dhe me procedurën parazgjedhore që duhet ndjekur, mbeten vetëm dy data të mundshme: 31 maj dhe 7 qershor.

Ushtruesja e detyrës së Presidentes, Albulena Haxhiu duhet ta marrë formalisht një vendim se cila do të jetë data e zgjedhjeve të reja. Fakti që Kosova nuk i evitoi zgjedhjet e radhës, u bë lajm edhe në mediat më të mëdha ndërkombëtare.

LVV-ja e nisi të hënën në mbrëmje një seancë për zgjedhjen e Presidentit, duke propozuar në mënyrë të njëanshme Feride Rushitin dhe Hatixhe Hoxhën. Seanca u ndërpre dhe vazhdoi 4-5 herë, deri mbrëmë pak para mesnatës.

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku ia paraqiti Albin Kurtit emrin e Vjosa Osmanit, por duke kërkuar nga kryeministri garanci se ajo do t’i merrte 66 votat e mazhorancës.

Kreu i LVV-së mbrëmë ofroi vetëm “garë”, që ish-presidentja të ishte kundër-kandidate e kandidates së tyre, Feride Rushitit. Në këtë rast, pas dy rundeve të para, në të tretin LVV-ja do të mund ta zgjidhte Rushitin si Presidente.

Kjo natyrshëm nuk ndodhi dhe tashmë i afrohemi zgjedhjeve të radhës. Mes dy datave të caktuara, e diela e 7 qershorit duket më e mundshmja.

