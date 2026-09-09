Aleksander Barkov i shëndetshëm dhe i gatshëm për t’u rikthyer te Florida Panthers pas operacionit të gjurit
Aleksander Barkov po e pret me padurim fillimin e stërvitjeve dhe sezonin e ri, pas një viti të humbur për shkak të një dëmtimi të rëndë në gju. Kapiteni i Florida Panthers pësoi dëmtime të MCL dhe ACL në ditën e parë të stërvitjeve për sezonin 2025-26 dhe u nënshtrua menjëherë në kirurgji, duke humbur gjithë atë kampionat teksa skuadra nuk arriti të hynte në Playoff-e për herë të parë që nga 2019.
Siç raporton nhl, Barkov mori pjesë në Kampionatin Botëror të IIHF në maj 2026, ku shërbeu si kapiten dhe shënoi 11 pikë (3 gola, 8 asistime) në 10 ndeshje, duke ndihmuar Finlandën të fitojë medaljen e artë. Pjesëmarrja në atë turne, thotë ai, i dha provën se rikuperimi i tij ishte i plotë, dhe qëndron si sinjal pozitiv para nisjes së kampit përgatitor, ndërsa Panthers hapin sezonin e rregullt më 29 shtator përballë Carolina Hurricanes.
Barkov deklaroi se ndjeu menjëherë gjatë ndeshjes së parë në Botëror se mund të luante pa frikë dhe pa menduar shumë për gjurin, rezultat i një rehabilitimi intensiv. Kjo besim i dha një shtysë për sezonin që vjen, edhe pse kampi i stërvitjes do të jetë i shkurtër sipas marrëveshjes kolektive të re; stërvitjet pritet të nisin më 17 shtator.
Skuadra e Panthers ka ndryshime të rëndësishme në stol: Sergei Bobrovsky u largua si agjent i lirë te Toronto Maple Leafs, ndërsa në vend të tij u rikthye Jacob Markström pas një trade më 30 qershor që përfshiu dërgimin e Evan Rodrigues, Jesper Boqvist dhe Ben Steeves te New Jersey Devils. Një tjetër ndryshim i madh ishte ardhja e Brady Tkachuk, marrë në një shkëmbim më 21 qershor që solli tek Ottawa dy zgjedhje të radhës në rundin e parë dhe një të dytë më 2027. Barkov ka përshkruar Markström si njohje të vjetër dhe e ka mirëpritur Tkachuk si një përforcim të rëndësishëm për ekipin.
Pas një periudhe ripahuese dhe rikuperimi, Barkov thotë se dëshira e tij është të luajë sa më shumë ndeshje të rëndësishme dhe të kontribuojë që Panthers të kërkojnë përsëri garën për Kupën e Stanley-t. Sipas nhl, rikthimi i kapitenit dhe ruajtja e bërthamës së skuadrës tregojnë se Florida synon të jetë kundërshtar i fortë këtë sezon.
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