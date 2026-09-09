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09 Sep 2026
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NHL

Zach Werenski: ‘Columbus është vendi ku dua të jem’ pas thashethemeve të merkatos

· 3 min lexim

Zach Werenski shprehu qartë dëshirën për t’u qëndruar gjatë në Columbus, entuziazmin për sezonin e ri dhe ambicien për të ndërtuar një traditë fituese me Blue Jackets. Mbrojtësi, fitues i çmimit Norris sezonin e kaluar, ka ende dy vjet nga kontrata gjashtëvjeçare me vlerë 57.5 milionë dollarë të nënshkruar më 29 korrik 2021 dhe do të jetë i zhdrejtë për të firmosur një marrëveshje të re më 1 korrik 2027.

Siç raporton nhl, gjatë një interviste në turneun medial NHL/NHLPA në Las Vegas, Werenski komentoi periudhën e trazuar verore kur dolën lajme se ai ishte i pakënaqur dhe se kishte kërkuar shkëmbim. Ai e bllokoi një marrëveshje që do ta dërgonte te Dallas Stars më 30 qershor dhe më pas pati biseda të hapura me menaxherin e përgjithshëm Don Waddell, të cilat çuan në deklarata të përbashkëta që theksuan dëshirën e tij për të qëndruar në Columbus.

Werenski tha se mënyra se si Carolina Hurricanes arritën titullin tërhoqi vëmendjen e tij dhe e përforcoi idenë se të ndërtosh diçka afatgjatë me të njëjtin grup mund të sjellë sukses. Duke hyrë në sezonin e 11-të me Blue Jackets, ai shprehu besimin se skuadra ka potencial për në play-off dhe se prioriteti i tij është të luajë mirë dhe të ndihmojë ekipin të arrijë atje, ndërsa zgjatja e kontratës mbetet një çështje për t’u rregulluar verën e ardhshme.

Ai theksoi se marrëdhënia me Waddell nuk u prish kurrë, se komunikimi mes tyre është i hapur dhe i drejtpërdrejtë, dhe se bashkë me menaxhmentin dhe trajnerin Rick Bowness janë në të njëjtën faqe për përgatitjet e stinorit. Werenski pranoi se fjalët e tij kanë peshë dhe se publiku dhe mediat mund të kenë dilema nëse skuadra nuk kualifikohet përsëri, por shtoi se kjo nuk e largon atë nga fokusi te puna dhe përpjekja për të fituar me Blue Jackets.

Megjithë thashethemet dhe ofertat e jashtme, Werenski insiston se dëshira për të qëndruar në Columbus u forcua gjatë atyre ngjarjeve dhe se shpreson të negociojë një zgjatje kur të bëhet i zhdrejtë më 1 korrik 2027, një qëndrim që ai sqaroi në intervistën me nhl.

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