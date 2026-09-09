Kupa Botërore e FIBA 2026 për femra: rezultatet, kalendari dhe parashikimet para çerekfinaleve
Në Berlin vazhdojnë raundet e eleminimit të Kupës Botërore të FIBA 2026 për femra. Të martën Hungaria arriti në çerekfinale pas fitores 84-63 ndaj Japonisë, ndërsa Gjermania siguroi vendin e saj në fazën me eliminim direkt me triumfin 94-56 ndaj Koresë, para publikut vendas.
Siç raporton Bleacher Report, kalendari për ditët në vazhdim parashikon ndeshjet e raundit të kualifikimit dhe çerekfinalet si më poshtë: të mërkurën Puerto Rico përballet me Kinën në orën 11:45 a.m. ET dhe Italia përballet me Australinë në orën 2:45 p.m. ET; të enjten çerekfinalet nisin me Shtetet e Bashkuara kundër Hungarisë në orën 5:30 a.m. ET, më pas Franca kundër fitueses midis Puerto Rikos dhe Kinës në orën 8:30 a.m. ET, Belgjika përballet me Gjermaninë në orën 11:45 a.m. ET dhe Spanja pret Italinë ose Australinë në orën 2:45 p.m. ET. Sipas kuotave të FanDuel, SHBA janë favoritët (-310), ndjekur nga Franca (+480), Belgjika (+1600), Australia (+3000), Spanja (+3000) dhe Gjermania (+5500).
Në parashikimet e raundit të ardhshëm, pritet që Shtetet e Bashkuara të kalojnë Hungarinë dhe Gjermania të mposhtë Belgjikën. Hungaria erdhi pas një humbjeje të madhe ndaj Francës, por u rikthye me fitoren ndaj Nigerisë, Koresë dhe Japonisë për të arritur në çerekfinale. Franca shënoi 62.5% nga fusha në ndeshjen hapëse, dhe lojtarë me efikasitet të lartë në sulm pritet të jenë vendimtarë për SHBA-në. Gjermania po ashtu nisi me një humbje ndaj Spanjës, por më pas fitoi ndaj Japonisë, Malit dhe Koresë; mbrojtja e fortë e Leonie Fiebich, e cila regjistroi tre bllokime në ndeshjen e fundit, dhe mbështetja e tifozëve vendas mund t’i japin Gjermanisë avantazh ndaj një skuadre belgjeze që ka regjistruar fitore me diferencë dyshifrore ndaj Turqisë, Puerto Rikos dhe Austrisë.
Sipas Bleacher Report, kuotat dhe formacionet e ekipeve bëjnë që Shtetet e Bashkuara të jenë favorite për të kaluar më tej, por përballjet e çerekfinaleve pritet të jenë të ngushta dhe të vendosen nga performanca individuale dhe mbrojtja në ditët vendimtare.
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