Dhunoi disa kalimtarë, arrestohet 33-vjeçari, procedohen 15 të tjerë pas tubimit në Tiranë
Një 33-vjeçar është arrestuar në flagrancë, ndërsa 15 persona të tjerë janë proceduar penalisht në gjendje të lirë, në vijim të hetimeve për veprime të kundërligjshme të dyshuara gjatë protestës së djeshme, 9 shtator në Tiranë.
Në vijim të veprimeve hetimore dhe procedurale të kryera nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 1, nën drejtimin e Prokurorisë, është bërë arrestimi i shtetasit E. Q., 33 vjeç.
Sipas Policisë, 33-vjeçari dyshohet se gjatë tubimit ka dhunuar disa kalimtarë dhe ka dëmtuar automjetin e një qytetari.
Për këtë arsye, ai akuzohet për veprat penale “Shkatërrimi i pronës”, “Kundërshtimi i punonjësit të policisë së rendit publik”, “Organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime e manifestime të paligjshme” dhe “Prishja e qetësisë publike”.
Ndërkohë, materialet procedurale janë referuar në Prokurori dhe ka nisur procedimi penal në gjendje të lirë për 13 shtetas: Sh. B., I. M., V. D., A. Rr., S. E., A. P., A. D., E. K., B. K., E. N., A. A., K. Gj. dhe H. T.
Ata dyshohen për veprat penale “Kundërshtimi i punonjësit të policisë së rendit publik”, “Organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime e manifestime të paligjshme” dhe “Prishja e qetësisë publike”.
Gjithashtu, në gjendje të lirë po procedohen penalisht edhe shtetasit A. Zh. dhe M. R., për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, “Kundërshtimi i punonjësit të policisë së rendit publik”, “Organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime e manifestime të paligjshme” dhe “Prishja e qetësisë publike”.
Sipas uniformave blu, gjatë kontrolleve fizike të këtyre dy shtetasve, në kuadër të veprimeve të kryera gjatë tubimit, janë gjetur sasi të lëndës së dyshuar narkotike Cannabis Sativa, e cila është sekuestruar në cilësinë e provës materiale.
Policia bën me dije se personat e proceduar dyshohet se janë vendosur në disa prej kryqëzimeve kryesore të Tiranës, duke bllokuar qarkullimin dhe penguar lëvizjen e lirë të automjeteve dhe qytetarëve.
Bëhet fjalë për Rrugën e Elbasanit, Kryqëzimin e Urës së Drejtorisë së Policisë Tiranë, Kryqëzimin e Urës së Vasil Shantos, Kryqëzimin te 21 Dhjetori dhe Kryqëzimin te Inxhinieria e Ndërtimit.
Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, vijon punën për dokumentimin e plotë ligjor të veprimeve të dyshuara të kundërligjshme gjatë tubimit, si dhe për identifikimin dhe nxjerrjen përpara përgjegjësisë ligjore të të gjithë personave të përfshirë. Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.
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