Diplomacia në Bruksel: Shqipëria forcon partneritetet me Suedinë dhe Rumaninë për integrimin në BE
Në kuadër të takimit të Këshillit të Punëve të Jashtme të Bashkimit Evropian (FAC) në Bruksel, Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme, Ferit Hoxha, ka zhvilluar dy takime të rëndësishme dypalëshe me homologet e tij nga Suedia dhe Rumania. Në qendër të diskutimeve kanë qenë mbështetja për rrugëtimin evropian të Shqipërisë, siguria rajonale dhe bashkëpunimi brenda Aleancës së NATO-s.
Suedia, një partner kyç në agjendën e reformave
Takimi me Ministren e Jashtme suedeze, Maria Stenergard, shërbeu për të rikonfirmuar marrëdhëniet e shkëlqyera mes dy vendeve, tashmë edhe si aleatë të përbashkët në NATO. Ministri Hoxha shprehu mirënjohjen e Shqipërisë për asistencën e qëndrueshme suedeze, veçanërisht përmes Agjencisë SIDA, e cila ka luajtur një rol jetik në konsolidimin demokratik dhe shtetin e së drejtës në vend.
“Suedia mbetet një partner shumë i çmuar në mbështetje të agjendës sonë të reformave dhe së ardhmes sonë evropiane,” u shpreh Hoxha pas takimit.
Dy ministrat ndanë pikëpamje të përbashkëta për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor dhe konfirmuan se në takimin e ardhshëm ministror të NATO-s në Helsingborg (21–22 maj), vëmendja do të mbetet te mbështetja e palëkundur për Ukrainën.
Rumania, fokus te ekonomia, arsimi dhe kultura
Në një tjetër takim, kryediplomati shqiptar bisedoi me homologen rumune, Oana-Silvia Țoiu. Diskutimi u fokusua në shfrytëzimin e potencialeve ekonomike dhe tregtare që ekzistojnë mes dy vendeve, duke synuar një bashkëpunim më konkret që prek drejtpërdrejt qytetarët.
Ministri Hoxha vlerësoi përkrahjen parimore të Bukureshtit për procesin e anëtarësimit të Shqipërisë në BE, duke theksuar se Rumania është një zë i fuqishëm pro stabilitetit rajonal dhe ndërlidhjes në Ballkan.
Pikat kryesore të bashkëpunimit Shqipëri-Rumani lidhen me arsimin, intensifikimi i shkëmbimeve mes studentëve dhe akademikëve; forcimi i lidhjeve kulturore si urë miqësie mes dy popujve; nxitja e partneriteteve tregtare dhe shkëmbimeve njerëzore.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.