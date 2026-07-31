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Kronika

Dita e 62-të e protestës, qytetarët nisin marshimin në rrugët e Tiranës

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Protesta qytetare në Tiranë ka shënuar këtë të premte ditën e saj të 62-të radhazi. Me thirrjet kryesore për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe për reformimin e thellë të sistemit politik në vend, dhjetëra qytetarë dhe aktivistë janë mbledhur në tubim.

Protesta, si çdo ditë tjetër, ka nisur rreth orës 19:00, ku qytetarët fillimisht janë mbledhur në sheshin “Skënderbej”, ku më pas kanë marshuar përgjatë Bulevardit “Dëshmorët e Kombit”, duke u ndalur përpara godinës së Kryeministrisë, aty dhe ku, siç është bërë traditë, kanë vijuar me fjalimet e tyre.

Pjesëmarrësit në protestë kanë bërë të ditur se tubimet do të vijojnë edhe në javët në vazhdim, deri në përmbushjen e kërkesave të parashtruara.

Kërkesa kryesore mbetet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama dhe ndryshimi i mënyrës së funksionimit të klasës politike. Pas fjalimeve të qytetarëve para Kryeministrisë, pritet të ketë edhe marshim të protestuesve në rrugët e Tiranës.

Ndërkohë, pas përfundimit të fjalimeve, qytetarët kanë nisur marshimin në rrugët e Tiranës.

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