Maradona me fanellën e Baresit: Mbrojtësi më i mirë
Ka shumë anekdota për karrierën e një legjende si Franco Baresi, por është një imazh që, ndoshta më shumë se çdo tjetër, shpjegon madhështinë e ish-kapitenit të Milanit dhe përfaqësueses së Italisë: fotografia e Diego Armando Maradonës duke veshur fanellën me numrin 6 të mbrojtësit kuqezi në fund të fitores 3-0 të Napolit ndaj Milanit më 1 tetor 1989.
“Kjo fanellë i përket një lojtari të shkëlqyer. Mendoj se Franco Baresi është mbrojtësi më i mirë dhe ky është një kujtim që do ta mbaj me vete për gjithë jetën time”, deklaroi Pibe de Oro kur u intervistua pas shkëmbimit të fanellave në dhomën e zhveshjes.
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