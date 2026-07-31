FOKUS – 11 vende perëndimore paralajmërojnë kompanitë për punësimin e specialistëve IT nga Koreja e Veriut
BERLIN, 31 korrik /ATSH-DPA/ – Njëmbëdhjetë vende perëndimore kanë lëshuar një paralajmërim të përbashkët ndaj kompanive dhe institucioneve, duke i këshilluar të tregojnë kujdes gjatë punësimit të specialistëve të teknologjisë së informacionit (IT) nga Koreja e Veriut.
Sipas tyre, regjimi i Phenianit përdor punonjësit e tij të teknologjisë për të financuar programet bërthamore dhe raketore, si edhe për të vjedhur informacione të ndjeshme.
Deklarata u publikua nga Departamenti Amerikan i Shtetit dhe u mbështet nga Gjermania, Japonia, Koreja e Jugut, Australia, Franca, Italia, Kanadaja, Zelanda e Re, Britania e Madhe dhe Holanda.
Sipas dokumentit, punonjësit IT të Koresë së Veriut përdorin identitete të rreme dhe shtiren si shtetas të vendeve të tjera për të siguruar kontrata pune në distancë përmes platformave online të punësimit, prokurimit dhe ofrimit të shërbimeve.
Vendet paralajmërojnë se të ardhurat e këtyre punonjësve transferohen te agjencitë shtetërore të Koresë së Veriut, duke ndihmuar financimin e programeve të ndaluara të armëve bërthamore dhe raketave balistike. Përveç kësaj, ata konsiderohen një rrezik i brendshëm për kompanitë, pasi dyshohet se përfshihen në vjedhje të të dhënave, sulme ndaj kriptomonedhave dhe përvetësim të informacionit konfidencial.
Deklarata thekson se këta punonjës po përdorin metoda gjithnjë e më të sofistikuara për të fshehur identitetin e tyre, përfshirë edhe përdorimin e inteligjencës artificiale (IA), me synim zgjerimin e aktiviteteve në mbarë botën.
Njëmbëdhjetë vendet u bëjnë thirrje qeverive, kompanive dhe platformave online të forcojnë procedurat e verifikimit të identitetit dhe të marrin masa shtesë sigurie për të zbuluar dhe parandaluar këto skema. /Ad.Ab./ a.jor.
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