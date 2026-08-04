“Divorci” Drita-Ramadani tani është zyrtar
Tashmë është zyrtare: Zekirija Ramadani nuk është më trajneri i Dritës. Një largim i papritur, ndonëse kampionët e Kosovës vazhdojnë aventurën e tyre në Kupat e Europës,
“Ndërprejmë bashkëpunimin me kryetrajnerin Zekirija Ramadani.
Klubi ynë shpreh mirënjohjen më të thellë për bashkëpunimin e shkëlqyer gjatë më shumë se dy vjetëve e gjysmë me trajnerin Ramadani.
Bashkëpunimi ynë ishte i jashtëzakonshëm dhe sukseset që arritëm së bashku do të mbeten përgjithmonë pjesë e historisë së klubit tonë.
Titujt kampion dhe arritjet e jashtëzakonshme në arenën ndërkombëtare janë dëshmi e punës kolosale që kemi bërë së bashku.
FC Drita e falënderon Zekën për gjithçka që ka dhënë për klubin tonë, duke besuar se rrugët që ndërtuam së bashku mund të na bashkojnë sërish në një moment tjetër”, shkruhet në njoftimin e klubit.
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