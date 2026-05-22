🌤️
Tiranë 27°C · Kryesisht kthjellët 22 May 2026
S&P 500 7,446 ▲0.17%
DOW 50,286 ▲0.55%
NASDAQ 26,293 ▲0.09%
NAFTA 98.10 ▲1.82%
ARI 4,534 ▼0.2%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988 EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988
₿ CRYPTO
BTC $77,262 ▼ -0.49% ETH $2,121 ▼ -0.35% XRP $1.3583 ▼ -0.95% SOL $86.9200 ▲ +0.36%
S&P 500 7,446 ▲0.17 % DOW 50,286 ▲0.55 % NASDAQ 26,293 ▲0.09 % NAFTA 98.10 ▲1.82 % ARI 4,534 ▼0.2 % S&P 500 7,446 ▲0.17 % DOW 50,286 ▲0.55 % NASDAQ 26,293 ▲0.09 % NAFTA 98.10 ▲1.82 % ARI 4,534 ▼0.2 %
EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988 EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988
22 May 2026
Breaking
VIDEO/ Endri Shabani: Sfidat në mbrotje të dinjitetit njerëzor, burgjet, pronat dhe padrejtësi të tjera “Do të lërë gjurmë si pakkush”, Zogaj optimist për ambasadorin e ri të nominuar të SHBA-ve në Shqipëri Karamuço: Denion Meidani është ambasadori më i ndjekur dhe më i përgjuar në Maqedoninë e Veriut KMK-Maqedoni: Janë konstatuar parregullsi në disa qendra blerjeje që blejnë fruta dhe perime KQZ certifikon listën, 15,884 votues më shumë se në zgjedhjet e fundit
Menu
Politika

“Do të lërë gjurmë si pakkush”, Zogaj optimist për ambasadorin e ri të nominuar të SHBA-ve në Shqipëri

· 1 min lexim
të lërë gjurmë si

Analisti Preç Zogaj, duke komentuar fjalën e të nominuarit nga presidenti Trump për ambasador të SHBA-ve në Shqipëri, Eric Wendt, dje përpara Senatit Amerikan, u shpreh në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV se ai do të lërë gjurmë si pakkush më përpara sepse do të ndihmojë në luftën kundër korrupsionit në sferat e larta.

“Ardhja e ambasadorit të ri amerikan në Shqipëri tregon se kemi një synim të mbrojë interesat amerikane në një vend aleat.

Në fjalën e tij në Senat bie në sy fakti se ai u mor me politikën e jashtme ndër vite dhe korrupsonin e vuri të parin, pastaj me krimin, trafiqet, bandat. Më pas kemi mbështetjen e investimeve amerikane, që i kanë patur tradicionalisht ambasadorët amerikanë në Shqipëri.

Pra ai vjen për të goditur krimin dhe korrupsionin. Mendoj se do të lërë gjurmë ndoshta si pakkush, për t’i dhënë një impuls të ri të luftës së korrupsionit në sferat e larta”- tha Zogaj.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë