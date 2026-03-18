Dolores Huerta dhe të mbijetuarat e dhunës seksuale flasin kundër Cesar Chavez
Aktivistët dhe politikanët kanë bërë thirrje që të ndjerit Chavez t'i hiqen medaljet e nderit pas daljes në pah të akuzave për përdhunim.
Ikona e të drejtave civile Dolores Huerta është një nga disa gra në Shtetet e Bashkuara që flasin hapur kundër dhunës seksuale që thonë se kanë përjetuar nga udhëheqësi i partisë laburiste Cesar Chavez.
Në një deklaratë të mërkurën, Huerta tha se ishte e motivuar të fliste pasi u kontaktua për një hetim nga The New York Times, i cili zbuloi se fëmijë deri në moshën 12 vjeç ishin abuzuar nga Chavez.
“Unë jam gati 96 vjeç dhe për 60 vitet e fundit kam mbajtur një sekret sepse besoja se zbulimi i së vërtetës do të dëmtonte lëvizjen e punëtorëve bujqësorë për të cilën kam kaluar gjithë jetën time duke luftuar”, shkroi Huerta.
“Pas hetimit shumëvjeçar të New York Times për sjellje të pahijshme seksuale nga Cesar Chavez, nuk mund të hesht më dhe duhet të ndaj përvojat e mia.”
Chavez, e cila vdiq në vitin 1993, bashkëthemeloi Shoqatën Kombëtare të Punëtorëve të Bujqësisë së bashku me Huertën dhe avokatë të tjerë. Ato u bënë të famshme gjatë lëvizjes për të drejtat civile në SHBA në vitet 1960, duke praktikuar teknika proteste jo të dhunshme të ngjashme me ato të Mahatma Gandhi dhe Martin Luther King Jr.
Së bashku, Chavez, Huerta dhe avokatë të tjerë tërhoqën vëmendjen ndaj abuzimeve me të cilat përballeshin punëtorët e fermave emigrantë të cenueshëm, veçanërisht në komunitetet hispanike dhe filipinase-amerikane.
Disa nga sloganet e lëvizjes vazhdojnë të kenë jehonë në sferën politike të SHBA-së.
Fraza spanjolle “si, se puede” – ose, në anglisht, “po, ne mundemi” – u miratua si slogani i fushatës për Presidentin Barack Obama, ndërsa fraza tagaloge “isang bagsak” vazhdon të jetë një thirrje për organizim kolektiv.
Lufta për barazi dhe praktika të drejta pune që udhëhoqën Huerta dhe Chavez do të mbahet mend si një nga momentet përcaktuese të viteve 1960.
Por ishte nga frika se mos dëmtonin lëvizjen në lulëzim për të drejtat civile që Huerta dhe gra të tjera thonë se heshtën për abuzimin e Chavez.
“E mbajta këtë sekret për aq kohë sa e mbajta, sepse ndërtimi i lëvizjes dhe sigurimi i të drejtave të punëtorëve bujqësorë ishte puna e jetës sime”, tha Huerta në deklaratën e saj.
“Nuk do ta lejoja Cesarin ose askënd tjetër të më pengonte. E kanalizova gjithçka që kisha në avokimin në emër të miliona punëtorëve bujqësorë dhe të tjerëve që vuanin dhe meritonin të drejta të barabarta.”
Huerta shpjegoi se herën e parë që bëri seks me Chavezin, ajo u “manipulua dhe u detyrua” që t’u nënshtrohej propozimeve të tij gjatë një udhëtimi në San Juan Capistrano.
“Nuk ndjeva se mund të thoja jo sepse ai ishte dikush që e admiroja, shefi im dhe udhëheqësi i lëvizjes së cilës i kisha kushtuar tashmë vite të jetës sime”, tha ajo.
Herën e dytë, ajo tha se ishte “e detyruar, kundër vullnetit tim”. Hetimi i New York Times përfshin një përmbledhje të asaj që Huerta thotë se ndodhi: Ajo ishte në një makinë që Chavezi po drejtonte kur ai parkoi në një fushë të izoluar me rrush dhe e përdhunoi.
Të dyja rastet rezultuan në shtatzëni, të cilat Huerta thotë se i mbajti sekret. Fëmijët në fund iu dhanë familjeve të tjera për t’i rritur.
“Kisha përjetuar abuzim dhe dhunë seksuale më parë, dhe e binda veten se këto ishin incidente që duhej t’i duroja vetëm dhe fshehurazi,” tha ajo.
Historia e saj u pasqyrua nga rrëfimet e grave të tjera të paraqitura në hetimin e The New York Times.
Një nga të intervistuarat, Ana Murguia, tha se ishte 13 vjeç kur një 45-vjeçar Chavez e puthi, i hoqi rrobat dhe u përpoq të bënte seks me të në zyrën e tij të mbyllur.
Ai e njihte që kur ishte tetë vjeç, dhe abuzimi nga duart e tij e shtyu të tentonte vetëvrasjen.
Ndërkohë, Debra Rojas ishte 12 vjeç kur Chavez filloi ta prekte. Ajo përshkroi se ishte 15 vjeç kur u përdhunua prej tij në një motel pranë Stockton, Kaliforni.
Një grua e tretë, Esmeralda Lopez, tha se ishte 19 vjeç kur Chavez u përpoq ta ushtronte presion për të bërë seks me të ndërsa ishin vetëm në një turne, duke i ofruar të përdorte ndikimin e tij për të emëruar diçka në nder të saj.
Lopez tha se i refuzoi propozimet e tij, dhe nëna e saj, një aktiviste tjetër, e mbështeti rrëfimin e saj, bazuar në bisedat që kishin pasur në atë kohë.
Gratë shpjeguan se ato u munduan nëse do të dilnin hapur dhe nëse do t’u besohej, duke pasur parasysh ngritjen e famës së Chavez si hero i të drejtave civile.
Në përgjigje të skandalit në zgjerim të mërkurën, United Farm Workers – grupi që doli nga Shoqata Kombëtare e Punëtorëve të Bujqësisë – njoftoi se nuk do të merrte pjesë në asnjë aktivitet në Ditën e Cesar Chavez, një përkujtim federal që bie në ditëlindjen e udhëheqësit të ndjerë.
Grupi mohoi të kishte marrë ndonjë raport të drejtpërdrejtë për abuzim, por u zotua të krijonte një rrugë për paraqitjen e raporteve.
“Gjatë javëve të ardhshme, në partneritet me ekspertë në këto lloj procesesh, ne po punojmë për të krijuar një kanal të jashtëm, konfidencial dhe të pavarur për ata që mund të kenë përjetuar dëm të shkaktuar nga Cesar Chavez,” shkruan United Farm Workers në një deklaratë.
“Këto akuza kanë qenë thellësisht tronditëse. Na duhet pak kohë për ta bërë këtë siç duhet, duke përfshirë sigurimin që shërbime të forta dhe të informuara për traumat të jenë në dispozicion për ata që mund të kenë nevojë për to.
Guvernatori i New Mexico-s, Greg Abbott, i bëri thirrje gjithashtu përfaqësuesit të New Mexico-s, Ben Ray Lujan, që emri i Chavez-it të hiqet nga ndërtesat publike, rrugët dhe vendet e tjera të nderit.
Lujan i quajti zbulimet në raportin e së mërkurës të New York Times “të tmerrshme” dhe një “tradhti të vlerave që udhëheqësit latino-amerikanë kanë mbështetur për breza”.
“Emri i tij duhet të hiqet nga monumentet, institucionet dhe nderimet”, tha Lujan për Chavez-in. “Ne nuk mund të festojmë dikë që kreu një dëm kaq shqetësues”.
Ndërkohë, Huerta tha se, pas hetimit, avokimi i komunitetit ishte më i rëndësishëm se kurrë.
“E kam mbajtur këtë sekret mjaftueshëm gjatë”, shkroi ajo. “Heshtja ime mbaron këtu”.
