EUR/USD 1.1560 EUR/GBP 0.8668 EUR/CHF 0.9106 EUR/ALL 96.0524 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4749 EUR/TRY 51.2567 EUR/JPY 183.93 EUR/CAD 1.5845
Drejt refuzimit reforma e diskutueshme gjyqësore e Melonit

Votuesit italianë kanë hedhur poshtë një reformë gjyqësore kontroverse nga kryeministrja e krahut të djathtë, Giorgia Meloni, në një referendum që shihet si një provë kyçe për lidershipin e saj, sipas parashikimeve fillestare nga transmetuesit italian RAI.

Sipas agjencisë italiane të lajmeve, ANSA, që bazohet te televizioni shtetëror italian, RAI, nga pothuajse një e treta e qendrave të votimit të numëruara, 54,42 për qind e votuesve  kanë votuar “Jo” dhe 45,58 për qind kanë votuar ”Po”.

Këto rezultate bazohen në numërimin e votave nga më shumë se 17 000 nga 61 533 qendrat e votimit.

Një humbje në referendum do të ishte një goditje e madhe për Melonin, e cila ka udhëhequr një qeveri koalicioni jashtëzakonisht të qëndrueshme që nga tetori i vitit 2022.

Megjithatë, ajo ka përjashtuar kategorikisht mundësinë e dorëheqjes në rast të një humbjeje./  a.jor.

