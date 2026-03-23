Drejt refuzimit reforma e diskutueshme gjyqësore e Melonit
Votuesit italianë kanë hedhur poshtë një reformë gjyqësore kontroverse nga kryeministrja e krahut të djathtë, Giorgia Meloni, në një referendum që shihet si një provë kyçe për lidershipin e saj, sipas parashikimeve fillestare nga transmetuesit italian RAI.
Sipas agjencisë italiane të lajmeve, ANSA, që bazohet te televizioni shtetëror italian, RAI, nga pothuajse një e treta e qendrave të votimit të numëruara, 54,42 për qind e votuesve kanë votuar “Jo” dhe 45,58 për qind kanë votuar ”Po”.
Këto rezultate bazohen në numërimin e votave nga më shumë se 17 000 nga 61 533 qendrat e votimit.
Një humbje në referendum do të ishte një goditje e madhe për Melonin, e cila ka udhëhequr një qeveri koalicioni jashtëzakonisht të qëndrueshme që nga tetori i vitit 2022.
Megjithatë, ajo ka përjashtuar kategorikisht mundësinë e dorëheqjes në rast të një humbjeje./ a.jor.
