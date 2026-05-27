Tiranë 32°C · Kthjellët 27 May 2026
S&P 500 7,519 ▲0.61%
DOW 50,462 ▼0.23%
NASDAQ 26,656 ▲1.19%
NAFTA 89.94 ▼4.21%
ARI 4,518 ▼0.38%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061
₿ CRYPTO
BTC $75,963 ▼ -1.3% ETH $2,085 ▼ -1.3% XRP $1.3339 ▼ -1.1% SOL $83.9800 ▼ -1.26%
Kronika

Nga atentati në 2018, te trafiku i drogës! Kush është i plagosuri sot në Tiranë?!

· 1 min lexim
Nga atentati në 2018, te trafiku

Një person ka mbetur i plagosur me armë zjarri në kryeqytet pas një konflikt të çastit. Bëhet fjalë për Juxhin Hamajesi, i cili rezulton të jetë arrestuar më parë nga efektivët e Komisariatit nr. 4, pasi kërkohej për trafik klandestinësh në Pogradec.

Ai ka qenë gjithashtu i dyshuar për përfshirje në aktivitete të paligjshme edhe në vitet e mëparshme, përfshirë një arrestim në qershor të vitit 2021, sërish për trafik klandestinësh sirianë.

Juxhin Hamajesi ka mbetur i plagosur në vitin 2018 pasi u qëllua me armë zjarri nga ish-efektivi Santiago Malko në një lokal në zonën e Kinostudios.

Autoritetet vijojnë të kenë në fokus të hetimeve të mëparshme aktivitetin e tij të dyshuar kriminal, ndërsa çështjet ndaj tij janë trajtuar në kohë të ndryshme nga organet ligjzbatuese.

