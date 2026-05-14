Dro Fernandez 18 vjeç, fitoi dy kampionate në të njëjtin sezon
Me fitoren ndaj Lens, PSG u bë kampione e Francës për të 14-ën herë në historinë e tyre dhe të pestin radhazi. Ndër yjet e ekipit parisien është spanjolli 18-vjeçar Dro Fernandez, i cili festoi titullin e tij të dytë kampion për këtë sezon.
Në gjysmën e parë të sezonit, ai luajti 89 minuta për Barcelonën, mjaftueshëm për të siguruar lavdinë në La Liga, të cilën katalanasit e fituan në El Clasico të dielën. Sipas rregulloreve të ligës spanjolle, një lojtar konsiderohet kampion nëse ka luajtur të paktën një minutë për ekipin që në fund fiton titullin. Rregulli nuk kërkon një numër minimal minutash të luajtura dhe kërkon vetëm që lojtari të jetë i regjistruar.
Sezoni i Dro – Mesfushori i ri sulmues spanjoll debutoi për Barçën më 28 shtator 2025, në fitoren 2-1 ndaj Real Sociedad. Më pas luajti kundër Elche, Atletico Bilbao dhe Atletico Madrid. Ai gjithashtu debutoi në Ligën e Kampionëve, duke dhënë një asist në fitoren 6-1 ndaj Olympiakos. Në janar, ai u transferua te Paris Saint-Germain për pak më shumë se 8 milionë euro. Ai u shfaq 12 herë për parisienët në kampionat dhe në Ligën e Kampionëve, duke shënuar një gol në fitoren 4-0 kundër Nice.
Për spanjollin e talentuar, i cili fitoi Ligën e të Rinjve me Barcelonën në sezonin 2024-25, si dhe La Ligën dhe Ligue 1, këto janë trofetë e tij të parë me ekipin e parë. Data tjetër e shënuar me të kuqe në kalendar është 30 maji, me PSG që luan në finalen e Ligës së Kampionëve kundër Arsenalit në Budapest. Dro ka ende vend për një trofe në vitrinën e tij të trofeve të sezonit.
Kurioziteti i Kvaratskhelias – Përpara Dro, shoku i tij aktual i skuadrës te PSG, Kvicha Kvaratskhelia, arriti gjithashtu të fitonte dy tituj kampionë në të njëjtin sezon. Në sezonin 2024-25, ai luajti për Napolin deri në mesin e janarit, kur u shit te klubi parisien. Fitoi përkatësisht titujt e Serie A dhe Ligue 1, me anësorin gjeorgjian që festoi kështu dy kampionate.
