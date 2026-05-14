Ofertë e frikshme nga Arabia për Lewandowskin
Është pranë largimit nga Barcelona, por sulmuesi polak, Robert Lewandowski ka disa oferta në tavolinë. Nga Amerika në Itali, ku Milan dhe Juventus kanë bërë lëvizjet e tyre.
Por kujdes nga Al Hilal: klubi arab, i drejtuar nga trajneri Simone Inzaghi, zbulojnë mediat polake, i ka ofruar sulmuesit një kontratë me vlerë 90 milionë euro në sezon.
Një shumë e frikshme që po e bën të pasigurt 37-vjeçarin, të lindur në Varshavë.
