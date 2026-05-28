Drogë pranë shkollave në Shijak dhe Manzë, Policia ‘zbërthen’ grupin kriminal (17 masa sigurie)

28 maj 2026 – Pas hetimit prej disa muajsh, është finalizuar operacioni “Cleaning 5” në qytetin e Durrësit.

Siç njofton Policia, janë ekzekutuar 17 masa sigurie. Përkatësisht 13 masa “arresti me burg” dhe 4 “arrest në shtëpi”.

Ndërkohë, është shpallur në kërkim një person tjetër.

Këta persona akuzohen për prodhim dhe shitje droge, të cilën më pas e shpërndanin kryesisht në afërsi të shkollave në Shijak dhe në Manzë, si dhe në  ambiente të tjera që frekuentohen nga të rinjtë.

“Objektivi i operacionit, identifikimi dhe arrestimi i shtetasve që tentonin të shpërndanin lëndë narkotike në afërsi të shkollave dhe në ambiente të tjera që frekuentohen nga të rinjtë. Gjatë operacionit, sekuestrohen sasi të konsiderueshme të lëndëve narkotike Heroinë, Kokainë dhe Cannabis Sativa, 3 armë zjarri (2 pistoleta dhe 1 kallashnikov), shuma të konsiderueshme parash, automjete dhe celularë.

Këta shtetas, banues në Durrës, Kavajë, Shijak, dhe në fshatra të njësive administrative Sukth, Manzë dhe Xhafzotaj, akuzohen për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, kryer në bashkëpunim dhe/ose më shumë se një herë”, thuhet më tej në njoftimin e bluve.

Duhet theksuar se operacione të tilla janë zhvilluar shpesh së fundmi në qytete të ndryshme të vendit.

/tvklan.al

