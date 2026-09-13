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Ukraina

Droni rus godet zonën kufitare Ukrainë-Poloni në Yahodyn: Kievi akuzon Putinin për terror ndaj NATO-s

Një dron rus goditi gjatë natës zonën kufitare mes Ukrainës dhe Polonisë pranë qytezës së vogël Yahodyn, njoftoi të dielën ministri i Jashtëm ukrainas Andrii Sybiha, duke e quajtur sulmin një kërcënim të drejtpërdrejtë ndaj BE-së dhe NATO-s.

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Një dron rus ra gjatë natës në zonën kufitare mes Ukrainës dhe Polonisë, pranë pikës së vogël kufitare të Yahodynit, njoftoi të dielën ministri i Punëve të Jashtme të Ukrainës, Andrii Sybiha. Sipas tij, incidenti përbën një kërcënim të hapur jo vetëm për Ukrainën, por edhe për Bashkimin Evropian dhe NATO-n.

Sybiha fillimisht kishte deklaruar se sulmi kishte ndodhur mbi vetë pikën kufitare, por më pas e korrigjoi pohimin, duke sqaruar se droni kishte goditur zonën pranë saj. Në një postim në platformën X, ai e përshkroi ngjarjen me tone të ashpra: «Sulmet barbare të Rusisë në kufirin Ukrainë-Poloni në Yahodyn nuk janë thjesht vazhdim i sulmeve të saj në kufijtë tanë shtetërorë. Ky është terrori i Putinit që ‘po troket’ drejtpërdrejt në dyert e BE-së dhe NATO-s».

Detaje të reja dha edhe një zëdhënëse e rojes kufitare polake, e cila i tha agjencisë Reuters se vendi ku ra droni ndodhej rreth 800 metra larg kufirit polak. Ajo shtoi se kalimi kufitar ishte mbyllur përkohësisht gjatë sulmit, si masë sigurie.

Në një zhvillim paralel, Hekurudhat Ukrainase (Ukrzaliznytsia) njoftuan se në rajonin kufitar të Volynit një dron kishte goditur lokomotivën e një treni udhëtarësh, vetëm 2 kilometra larg kufirit me Poloninë. Fatmirësisht, nuk u raportuan lëndime.

Ukraina ka disa pika kalimi kufitare me Poloninë, përmes të cilave kalon një pjesë e madhe e ndihmës ushtarake dhe humanitare që arrin në vend nga aleatët perëndimorë — çka i bën këto zona pika strategjike me rëndësi të veçantë.

Burimi: Reuters

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