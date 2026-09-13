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Ukraina

Shtabi i Përgjithshëm: Rusia ka humbur mbi 1.5 milion trupa në Ukrainë që nga shkurti 2022

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Operator ukrainas i dronëve në front
Operator ukrainas i dronëve në front. Foto: Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

Forcat ruse kanë humbur rreth 1 506 900 ushtarë në Ukrainë që nga fillimi i pushtimit të plotë më 24 shkurt 2022, njoftoi të dielën Shtabi i Përgjithshëm i Forcave të Armatosura të Ukrainës.

Sipas raportit ditor të Shtabit të Përgjithshëm, në 24 orët e fundit Rusia pësoi 1 520 humbje të tjera në radhët e saj — një tregues se luftimet intensive po vazhdojnë përgjatë gjithë vijës së frontit.

Raporti përfshin edhe dëmet materiale: 12 344 tanke, 25 330 mjete luftarake të blinduara, 148 259 automjete dhe cisterna karburanti, 49 678 sisteme artilerie, 2 120 sisteme raketore me lëshim të shumëfishtë, 1 635 sisteme të mbrojtjes ajrore, 442 avionë, 356 helikopterë, 2 603 sisteme tokësore pa pilot, 514 317 dronë ajrorë, 5 111 raketa kruiz, 35 anije dhe varka, si dhe dy nëndetëse.

Kiev Independent thekson se shifrat ukrainase nuk janë verifikuar në mënyrë të pavarur, por ato përputhen gjerësisht me vlerësimet perëndimore: një raport i CSIS-it nga janari 2026 vlerëson se Rusia ka humbur gjithsej rreth 1.5 milion ushtarë të vrarë, të plagosur dhe të zhdukur që nga shkurti 2022.

Sa i përket humbjeve ukrainase, autoritetet rrallë i bëjnë publike: vetë presidenti Volodymyr Zelensky tha më 4 shkurt për France TV se të paktën 55 000 ushtarë ukrainas janë vrarë që nga fillimi i pushtimit, ndërsa shumë të tjerë mbeten të zhdukur — nxjerrja e trupave nga fusha e betejës është bërë jashtëzakonisht e vështirë për shkak të intensitetit të sulmeve me dronë.

Burimi: Kyiv Independent

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