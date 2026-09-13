Rusia akuzon Ukrainën për sulm ndaj kamionëve me naftë pranë centralit bërthamor të Zaporizhzhias
Shefi i korporatës shtetërore bërthamore të Rusisë, Rosatom, Alexei Likhachev, akuzoi Ukrainën se të premten sulmoi kamionë me naftë që furnizojnë centralin bërthamor të Zaporizhzhias, duke vrarë dy ushtarë rusë dhe plagosur të tjerë, në atë që ai e përshkroi si një përpjekje të qëllimshme për të rrezikuar sigurinë e centralit.
Likhachev tha se ushtarët e vrarë dhe të plagosur ishin “të gjithë të përfshirë në mbështetjen e këtij misioni thjesht civil”. Pretendimet ruse nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur, ndërsa Kievi nuk ka reaguar ende ndaj akuzave. Të dyja palët akuzojnë rregullisht njëra-tjetrën për veprime që rrezikojnë sigurinë e centralit.
Centrali i Zaporizhzhias, më i madhi në Evropë me gjashtë reaktorë, u pushtua nga forcat ruse në javët e para të luftës në shkurt të vitit 2022. Aktualisht centrali nuk prodhon energji elektrike.
Nafta është jetike për sigurinë e tij: gjeneratorët me naftë mbajnë të ftohur karburantin bërthamor kur lidhjet e jashtme të energjisë janë ndërprerë. Të dyja linjat e jashtme të furnizimit me energji ishin jashtë funksionit për gati tre javë gjatë muajve gusht dhe shtator.
Ukraina kërkon që Rusia ta braktisë centralin dhe t’ia kthejë kontrollin Kievit, një kërkesë që Moska e refuzon. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike (IAEA) ka një ekip vëzhguesish të përhershëm në central, si dhe në tre centralet e tjera bërthamore ukrainase që janë ende në funksion; muajin e kaluar agjencia ndihmoi në organizimin e një armëpushimi lokal për të lejuar riparimin e linjave të jashtme të energjisë.
Burimi: Reuters
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