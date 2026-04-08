EUR/USD 1.1619 EUR/GBP 0.8725 EUR/CHF 0.9248 EUR/ALL 95.8456 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3660 EUR/TRY 51.8303 EUR/JPY 185.10 EUR/CAD 1.6132
BTC $71,492 ▲ +4.54% ETH $2,239 ▲ +7.24% XRP $1.3725 ▲ +5.19% SOL $84.2200 ▲ +6.2%
08 Apr 2026
Duka në ceremoninë përmbyllëse të “AF Triumph Cup Events”, festën e futbollit për të rinjtë

· 2 min lexim

Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka, mori pjesë në ceremoninë përmbyllëse të turneut “AF Triumph Cup Events”, aktivitet treditor i dedikuar futbollit të moshave, i zhvilluar nga data 5 deri më 7 prill në ambientet e Akademisë Triumf në Tiranë.

Ky turne mblodhi së bashku rreth 100 ekipe dhe mbi 2000 fëmijë nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut, duke krijuar një atmosferë të vërtetë feste sportive dhe bashkëpunimi mes të rinjve nga i gjithë rajoni.

Aktiviteti u zhvillua për grupmoshat U-9, U-11 dhe U-13, duke ofruar platformë të rëndësishme për zhvillimin dhe promovimin e talenteve të reja.

Në përfundim të turneut, në kategorinë U-13 u shpall fitues ekipi “2 Korriku”, ndërsa në kategorinë U-11 triumfoi Akademia Triumf. Në kategorinë U-9, vendin e parë e iguroi sërish ekipi “2 Korriku”.

Presidenti Duka ndoqi nga afër ndeshjet finale dhe mori pjesë në ceremoninë e ndarjes së çmimeve, ku dorëzoi trofetë për ekipet fituese. Ai vlerësoi organizimin e këtij turneu dhe rëndësinë që aktivitete të tilla kanë për zhvillimin e futbollit të moshave, duke inkurajuar fëmijët dhe ekipet pjesëmarrëse të vijojnë me përkushtim rrugën e tyre në sport.

Ky turne përbën një tjetër shembull të angazhimit për të promovuar futbollin në nivelet bazë dhe për të krijuar mundësi për zhvillimin e brezave të rinj, duke forcuar njëkohësisht bashkëpunimin rajonal përmes sportit.

