DUKAJ: FLAMURI SHQIPTAR NUK ËSHTË KËRCËNIM, LIGJI DUHET TË JETË I NJËJTË PËR TË GJITHË
Foto: Qeveria e Malit të Zi / Vlada Crne Gore
Ministri i Administratës Publike dhe drejtori politik i Alternativës Shqiptare, Marash Dukaj, deklaroi se flamuri shqiptar nuk është kërcënim për askënd, duke theksuar se Mali i Zi, si një shtet demokratik dhe evropian, duhet të ketë të njëjtat standarde për të gjithë. Siç tha Dukaj, ligji duhet të jetë i njëjtë për të gjithë dhe nuk është mirë që policia të zbatojë standarde të dyfishta ndaj flamurit shqiptar.
“Mali i Zi, si një shtet demokratik dhe evropian, duhet të ketë të njëjtat standarde për të gjithë. Ligji duhet të jetë i njëjtë për të gjithë. Nuk është mirë që të vazhdojnë standardet e dyfishta të policisë së Malit të Zi ndaj flamurit shqiptar”, shkroi Dukaj në rrjetin X.
Ai theksoi gjithashtu se nuk duhet pasur frikë nga flamujt shqiptarë.
“Dhe duhet të respektohen qytetarët që e mbajnë atë. Kemi qenë dëshmitarë të ndërhyrjeve edhe gjatë verës për shkak të flamurit shqiptar në dasma dhe festa, ndërsa mbrëmë edhe ndaj diasporës shqiptare në pikën kufitare me Bosnjë e Hercegovinën. Ata kanë kaluar nëpër gjithë Evropën dhe vetëm policisë sonë i ka penguar flamuri shqiptar!”, shkroi Dukaj.
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