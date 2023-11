Duke u përpjekur për njerëzimin mezi rregulluan dicka për vete!

UN raporton se 73% e refugjatëve në 2022 janë strehuar në vendet në zhvillim ( vende me të ardhura të mesme edhe të ulta ) edhe vetem 27% e tyre në vendet e zhvilluara . Ndërsa po të lexosh më tej studimet e institutit V.DEM do të vëreni se pjesa më e madhe e tyre janë përqëndruar në vendet me regjime hibride ose të quajtura ndryshe autokraci zgjedhore .

Refugjatët do të preferonin të strehoheshin në një vend që u siguron mbrojtje ekonomike, ligjore dhe politike. Ata natyrisht do të preferonin të vendoseshin në vende demokratike me të ardhura të larta .

Ndërsa qeveritë demokratike, për të përmbushur edhe pritjet e elektoratit të tyre nuk dëshirojnë të përballen me flukse të larta refugjatëve edhe azilkërkuesve, ndërkohë që i nënshtrohen ” klauzolës së moskthimit” e cila i pengon ato që të dëbojnë me forcë refugjatët.

Të gjithë azilkërkuesit, të cilët nuk ia dalin të marrin statusin e emigrantit në një vend demokratik duhet të largohen nga vendi pritës në mënyrë autonome , duke u rivendosur në nje vend tjetër , ose duke u kthyer në vendin e tyre. Duke qenë se kjo nuk ndodh , vendet demokratike , për të “respektuar” në dukje angazhimin ndërkombëtar të moskthimit me forcë i lënë refugjatët për një kohë të gjatë me një status të papërcaktuar . Statusi i paqartë , nënkupton që këta persona nuk janë në gjendje të përfitojnë të drejta të ndryshme që do t’ju takonin me marrjen e statusit formal të refugjatit, të tilla si të drejtat për aktivitetet ekonomike, lëvizjet ndërkombëtare dhe bashkimi familjar. Ky dehumanizim i refugjatëve edhe nevoja për të mbijetuar rrit mundësinë që ata të shëndrohen në kontigjent i aktivitete të paligjshme .