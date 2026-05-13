Dy ushtarakët shqiptarë fitojnë konkursin e Gardës Kombëtare të New Jersey-t në SHBA
Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë përmes një postimi në X tregon se dy rreshterë shqiptarë kanë arritur një sukses të rëndësishëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Sipas njoftimit, rreshteri Marjus Cauli dhe kaporali Hambel Peçi kanë dalë fitues në Konkursin e Luftëtarit më të Mirë të Gardës Kombëtare të Ushtrisë së New Jersey-t për vitin 2026, duke triumfuar në divizionet e tyre përkatëse.
Ky sukses u shënua në të njëjtën periudhë kur u festua edhe 25-vjetori i Programit të Partneritetit Shtetëror midis Gardës Kombëtare të New Jersey-t dhe Forcave të Armatosura Shqiptare, një bashkëpunim i gjatë mes dy vendeve në fushën e mbrojtjes dhe trajnimit ushtarak.
“Javën e kaluar, ndërsa po festonim 25-vjetorin e Programit të Partneritetit Shtetëror midis Gardës Kombëtare të New Jersey-t dhe Forcave të Armatosura Shqiptare, rreshteri shqiptar Marjus Cauli dhe kaporali Hambel Peçi garuan në Konkursin e Luftëtarit më të Mirë të Gardës Kombëtare të Ushtrisë së New Jersey-t për vitin 2026 – dhe fituan në divizionet e tyre!
Gjatë katër ditëve të vështira, konkurrentët u shtynë deri në kufijtë e tyre përmes garave me pengesa, testeve të fitnesit, aftësive luftarake në ujë, lundrimit në tokë dhe ushtrimeve të qitjeve me stres që përfshinin sisteme të shumëfishta armësh. Fitorja e tyre tregon forcën e Programit të Partneritetit Shtetëror. Urime!”, shkruhet në postimin e ambasadës në X.
Last week while we were celebrating 25 years of the New Jersey National Guard-Albanian Armed Forces State Partnership Program, Albanian Sergeant Marjus Cauli and Corporal Hambel Peçi competed in the 2026 New Jersey Army National Guard Best Warrior Competition – and won in their… pic.twitter.com/8sgfi2M7yo
Over four demanding days, competitors were pushed to their limits through obstacle courses, fitness tests, combat water skills, land navigation, and stress shooting exercises involving multiple weapon systems. Their victory shows the strength of the State Partnership Program.… pic.twitter.com/vAqcrP9HSc
