EUR/USD 1.1546 EUR/GBP 0.8651 EUR/CHF 0.9164 EUR/ALL 96.0769 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4403 EUR/TRY 51.2928 EUR/JPY 184.24 EUR/CAD 1.5974
S&P 500 6,369 ▼1.67 % DOW 45,167 ▼1.73 % NASDAQ 20,948 ▼2.15 % NAFTA 101.18 ▲7.09 % ARI 4,521 ▲2.55 % S&P 500 6,369 ▼1.67 % DOW 45,167 ▼1.73 % NASDAQ 20,948 ▼2.15 % NAFTA 101.18 ▲7.09 % ARI 4,521 ▲2.55 %
EUR/USD 1.1546 EUR/GBP 0.8651 EUR/CHF 0.9164 EUR/ALL 96.0769 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4403 EUR/TRY 51.2928 EUR/JPY 184.24 EUR/CAD 1.5974 EUR/USD 1.1546 EUR/GBP 0.8651 EUR/CHF 0.9164 EUR/ALL 96.0769 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4403 EUR/TRY 51.2928 EUR/JPY 184.24 EUR/CAD 1.5974
27 Mar 2026
e-Albania Shërbimi për aplikim për pasaportë jashtë vendit funksional, mbi 6700 aplikime në mars

Platforma “e-Albania” ka sqaruar zyrtarisht se shërbimi elektronik “Aplikim për pasaportë dhe kartë identiteti për shtetasit shqiptarë jashtë vendit” nuk është ndërprerë në asnjë moment dhe vijon të jetë plotësisht funksional dhe i aksesueshëm.

Sipas njoftimit, gjatë periudhës 1–26 mars janë regjistruar gjithsej 6790 aplikime për këtë shërbim, duke dëshmuar vijimësinë dhe përdorimin e tij nga qytetarët shqiptarë që jetojnë jashtë vendit.

Institucioni u bën thirrje përdoruesve që, për të shmangur problematikat gjatë aplikimit, të sigurojnë një lidhje të qëndrueshme interneti dhe të mos ndërpresin procesin deri në përfundimin dhe dërgimin e aplikimit.

“Mbetemi të angazhuar për të garantuar ofrimin e pandërprerë dhe cilësor të shërbimeve elektronike për qytetarët, si brenda ashtu edhe jashtë territorit të vendit. Për çdo problematikë të hasur, qytetarët mund të kontaktojnë në adresën zyrtare të suportit: helpdesk@e-albania.al”, theksohet në njoftimin zyrtar.

