“E dua fort”/ Vanesa e dyzuar mes Indrit dhe lidhjes jashtë! Çfarë po ndodh në Ferma VIP
Mes dy fermerëve, Indrtit dhe Vanesës, duket se po lindin “shkëndijat” e para.
Vanesa, e cila ka deklaruar se ka një lidhje nga jashtë, nuk e ka mohuar në mënyrë të prerë që ka ndjenja për Indrin.
“Jam munduar të mbaj balancat në fermë e mos lënfoj kënd. Nuk do doja të lëndoja dikë këtu ose jashtë. Çdo gjë e kisha marrë parasysh. Kemi një afrimitet që njerëzit këtu e shohin. Unë e kam një status. Jam e lidhur jashtë”.
E pyetur nga Arbana Osmani se a ka të bëjë dualizmi kur je e mërzitur me Indrin, ajo tha: “Pak po”.
Vanesa po ashtu kundërshtoi vendimin e Indrit për t’i mbajtur distancë, me argumentins e ai është një njeri shumë i afërt me të.
“Këtu brenda është shumë i rëndësishëm. Është një nga njerëzit më të vyer. Për momentin, ajo çka jemi, jemi miq”
Arbana e pyeti Vanesën se nëse të sheh partneri yt, çfarë do i thoshe, ajo tha: “Më fal”.
Por nga ana e tij, Indri ka shprehur përveç vlerësimit, edhe pëlqim të hapur, duke deklaruar se e do fort për vajzën që ajo është.
“Këto dallga kemi pasur unë e Vanesa. Ideja është thjesht që unë kam një farë pëlqimi. Vanesa është një vajzëe bukur dhe plot talent. I ka të tëra, është e kompletuar. Është serioze dhe është fisnike. Unë I kam dalluar që në fillim këto gjëra. Kemi një kimi dhe e dua fort. Jemi munduar ta përjetojmë sa më natyrale, përtej problemeve dhe ngarkesave. Këtu brenda nuk është e thjeshtë”, tha Indri.
