Tiranë 10°C · Vranët 23 March 2026
23 Mar 2026
Berisha: Siç përmbysim komunizmin, do hedhim poshtë diktaturën e krimit, drogës dhe vjedhjes së shqiptarëve! Sfida ndaj Polonisë, Kombëtarja nis përgatitjet në "Shtëpinë e Futbollit" Kampionati i femrave, java e 13-të: Vllaznia dhe Partizani me fitore bindëse në transfertë, Gramshi mjaftohet me një gol Faza Play Off e Kupës së Botës/ Kombëtarja zhvillon stërvitjen e parë në "Shtëpinë e Futbollit" Humbja ndaj Valencias i kushton shtrenjtë, shkarkohet trajneri Almeyda
E pabesueshme në Angola: skuadra “gabon” stadium, rivalët fitojnë ndeshjen në tavolinë

· 2 min lexim

Një ndeshje e kampionatit të Angolës është shndërruar në një betejë ligjore jashtë fushës, ndërsa brenda, vetëm një skuadër u paraqit dhe tjetra “shkoi në stadiumin e gabuar”. Rezultati i ndeshjes midis 1° de Agosto dhe Pedro de Luanda është i pabesueshëm, me një vendim përfundimtar që premton pasoja ligjore.

E gjitha filloi me protestën e 1° de Agosto, ekipit të tretë në renditje, gjashtë pikë pas rivalëve të tyre në krye të ligës, të cilët nuk e pranuan vendimin e federatës angoleze për ta zhvendosur ndeshjen nga stadiumi i tyre, “França Ndala”, në atë që përdoret zakonisht nga rivalët e tyre, stadiumi “11 de Novembro”.

Për këtë arsye, 1° de Agosto qëndroi në stadiumin e saj, ndërsa në stadiumin “11 de Novembro”, Petro de Luanda doli në fushë me gjyqtarët dhe, pas kohës së caktuar, siguruan një fitore 3-0 për shkak të mungesës së kundërshtarëve të tyre.

E gjithë kjo ndodhi në një atmosferë surreale dhe me shumë pak tifozë të pranishëm, me të cilët lojtarët megjithatë festuan.

