E pabesueshme në Angola: skuadra “gabon” stadium, rivalët fitojnë ndeshjen në tavolinë
Një ndeshje e kampionatit të Angolës është shndërruar në një betejë ligjore jashtë fushës, ndërsa brenda, vetëm një skuadër u paraqit dhe tjetra “shkoi në stadiumin e gabuar”. Rezultati i ndeshjes midis 1° de Agosto dhe Pedro de Luanda është i pabesueshëm, me një vendim përfundimtar që premton pasoja ligjore.
E gjitha filloi me protestën e 1° de Agosto, ekipit të tretë në renditje, gjashtë pikë pas rivalëve të tyre në krye të ligës, të cilët nuk e pranuan vendimin e federatës angoleze për ta zhvendosur ndeshjen nga stadiumi i tyre, “França Ndala”, në atë që përdoret zakonisht nga rivalët e tyre, stadiumi “11 de Novembro”.
Për këtë arsye, 1° de Agosto qëndroi në stadiumin e saj, ndërsa në stadiumin “11 de Novembro”, Petro de Luanda doli në fushë me gjyqtarët dhe, pas kohës së caktuar, siguruan një fitore 3-0 për shkak të mungesës së kundërshtarëve të tyre.
E gjithë kjo ndodhi në një atmosferë surreale dhe me shumë pak tifozë të pranishëm, me të cilët lojtarët megjithatë festuan.
