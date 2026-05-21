Tiranë 23°C · Pjesërisht vranët 21 May 2026
S&P 500 7,433 ▲1.08%
DOW 50,009 ▲1.31%
NASDAQ 26,270 ▲1.54%
NAFTA 99.53 ▲1.29%
ARI 4,530 ▼0.11%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1614 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.4232 EUR/MKD 61.6970 EUR/RSD 117.4126 EUR/TRY 52.9969 EUR/JPY 184.62 EUR/CAD 1.5974 EUR/USD 1.1614 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.4232 EUR/MKD 61.6970 EUR/RSD 117.4126 EUR/TRY 52.9969 EUR/JPY 184.62 EUR/CAD 1.5974
₿ CRYPTO
BTC $77,921 ▲ +0.57% ETH $2,138 ▲ +0.26% XRP $1.3807 ▲ +0.75% SOL $86.7400 ▲ +2.04%
S&P 500 7,433 ▲1.08 % DOW 50,009 ▲1.31 % NASDAQ 26,270 ▲1.54 % NAFTA 99.53 ▲1.29 % ARI 4,530 ▼0.11 % S&P 500 7,433 ▲1.08 % DOW 50,009 ▲1.31 % NASDAQ 26,270 ▲1.54 % NAFTA 99.53 ▲1.29 % ARI 4,530 ▼0.11 %
EUR/USD 1.1614 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.4232 EUR/MKD 61.6970 EUR/RSD 117.4126 EUR/TRY 52.9969 EUR/JPY 184.62 EUR/CAD 1.5974 EUR/USD 1.1614 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.4232 EUR/MKD 61.6970 EUR/RSD 117.4126 EUR/TRY 52.9969 EUR/JPY 184.62 EUR/CAD 1.5974
21 May 2026
Breaking
“Sterilizimi”, Beqaj kërkon pushimin e çështjes dhe interpretim në Kushtetuese “Integrim gradual”, zbulohet letra e Merz për Shqipërinë: Zgjidhje inovative për vendet kandidate 10 interpelanca dhe ndryshime në rregullore, nis Kuvendi Pesë linja të reja ajrore këtë verë, Qeveria e RMV-së paralajmëron zgjerim të rrjetit të fluturimeve Të premten mbahen homazhe për 27-vjetorin e Masakrës së Dubravës
Menu
Seria A

Tek Inter ka dy të pakënaqur, refuzojnë të rinovojnë kontratat me kushtet që ofron klubi

· 2 min lexim

Me një rinovim që është pothuajse i vulosur, dy të tjerë po e lënë menaxhmentin e Inter në pritje. Ndërsa arritja e një marrëveshjeje deri në vitin 2029 me trajnerin Cristian Chivu ishte shumë e lehtë, situata është e ndryshme me kontratat e Yann Bisseck dhe Carlos Augusto.

Të dyja kontratat skadojnë në vitin 2028 dhe, pavarësisht dëshirës së zikaltërve për t’i zgjatur të dyja, nuk ka pasur asnjë mënyrë për të arritur një marrëveshje në muajt e fundit. Arsyeja? Çështje financiare dhe jo vetëm.

Pozicioni i Carlos Augusto është diskutuar për ca kohë: braziliani, pas dy vitesh si lojtar mbështetës, do të donte të luante më rregullisht. Kjo nuk është çështje e vogël, duke pasur parasysh se po konkurron për vendin e tij me dy nga gurët themelorë të ekipit: Federico Dimarco dhe Alessandro Bastoni.

Çështja e pozicionit titullar nuk vlen për Bisseck. Gjermani është bërë një lojtar kyç në mbrojtjen e Inter. Megjithatë, kjo nuk ishte e mjaftueshme për t’i siguruar atij një thirrje në ekipin gjerman për Kupën e Botës. Një interes i mundshëm nga Bayern Munich është përfolur prej kohësh.

Prandaj, nuk është e përjashtuar që oferta interesante për dy mbrojtësit zikaltër mund të mbërrijnë këtë verë. Klubi është i përgatitur për çdo eventualitet, duke pasur gjithmonë parasysh se kontratat e tyre skadojnë pas dy vitesh, që do të thotë se Marotta dhe Ausilio, për momentin, kanë epërsinë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë