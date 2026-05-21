Tek Inter ka dy të pakënaqur, refuzojnë të rinovojnë kontratat me kushtet që ofron klubi
Me një rinovim që është pothuajse i vulosur, dy të tjerë po e lënë menaxhmentin e Inter në pritje. Ndërsa arritja e një marrëveshjeje deri në vitin 2029 me trajnerin Cristian Chivu ishte shumë e lehtë, situata është e ndryshme me kontratat e Yann Bisseck dhe Carlos Augusto.
Të dyja kontratat skadojnë në vitin 2028 dhe, pavarësisht dëshirës së zikaltërve për t’i zgjatur të dyja, nuk ka pasur asnjë mënyrë për të arritur një marrëveshje në muajt e fundit. Arsyeja? Çështje financiare dhe jo vetëm.
Pozicioni i Carlos Augusto është diskutuar për ca kohë: braziliani, pas dy vitesh si lojtar mbështetës, do të donte të luante më rregullisht. Kjo nuk është çështje e vogël, duke pasur parasysh se po konkurron për vendin e tij me dy nga gurët themelorë të ekipit: Federico Dimarco dhe Alessandro Bastoni.
Çështja e pozicionit titullar nuk vlen për Bisseck. Gjermani është bërë një lojtar kyç në mbrojtjen e Inter. Megjithatë, kjo nuk ishte e mjaftueshme për t’i siguruar atij një thirrje në ekipin gjerman për Kupën e Botës. Një interes i mundshëm nga Bayern Munich është përfolur prej kohësh.
Prandaj, nuk është e përjashtuar që oferta interesante për dy mbrojtësit zikaltër mund të mbërrijnë këtë verë. Klubi është i përgatitur për çdo eventualitet, duke pasur gjithmonë parasysh se kontratat e tyre skadojnë pas dy vitesh, që do të thotë se Marotta dhe Ausilio, për momentin, kanë epërsinë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.