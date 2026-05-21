Refuzoi stolin e Milanit, reagon trajneri italian: Synoj të fitoj titullin tim të dytë në Portugali
“Të drejtoj Milan në Serie A nuk është diçka për të cilën mendoj shumë sot. Gjëja e çuditshme është se nuk jam kthyer në Itali këtë sezon, as gjatë pushimeve ndërkombëtare apo në pak ditët e mia të pushimit”.
Është kjo deklarata e dhënë nga trajneri italian i Porto, Francesco Farioli, që këtë sezon u shpall kampion në Portugali. Emri i tij u përmend së fundi si një kandidat për të drejtuar Milan, në rast se largohet Max Allegri.
“Jeta ime është rrotulluar tërësisht rreth punës sime. Të jetuarit jashtë vendit për kaq shumë vite ka qenë një përvojë e jashtëzakonshme personale dhe profesionale”, deklaroi më tej Farioli.
Më tej, ai komentoi: “Ndoshta lajmi i vërtetë është diçka tjetër: Po përgatitem të nis sezonin tim të dytë radhazi në të njëjtin klub. Në Nice dhe Amsterdam, përvojat e mia zgjatën vetëm një sezon. Këtu në Porto, kam zhvilluar një lidhje shumë të fortë me presidentin André Villas-Boas”.
“Ne kemi një kuptim të shkëlqyer të kuptimit tonë për futbollin, mënyrës sonë të zhvillimit të një projekti dhe llojit të vizionit që duam të ndërtojmë. Pikërisht për këtë arsye, e kam të vështirë ta imagjinoj veten në ndonjë klub tjetër përveç Porto“, tha Francesco Farioli.
