Edhe Trump kundër çmimeve të biletave për Botërorin: As unë nuk do t’i paguaja
Donald Trump ka kritikuar ashpër çmimet e larta të biletave për Kupën e Botës 2026, duke deklaruar se as ai nuk do të paguante 1,000 dollarë për të parë Shtetet e Bashkuara në ndeshjen e tyre hapëse kundër Paraguajit muajin e ardhshëm. “Nuk isha në dijeni të atij çmimi. Sigurisht që do të doja të isha atje, por sinqerisht, as unë nuk do ta paguaja atë çmim”, tha presidenti amerikan në një intervistë telefonike me Neë York Post.
Shtetet e Bashkuara e hapin fushatën e tyre në Kupën e Botës më 12 qershor në stadiumin SoFi në Los Angeles, duke u përballur me Paraguajin. Çmimet e biletave fillojnë nga rreth 1,000 dollarë. “Nuk kam dëgjuar ende për këtë, por do të duhet ta shqyrtoj”, shtoi Trump, i cili tha se ishte “i zhgënjyer” që amerikanët e klasës punëtore, të cilët përbëjnë një pjesë të bazës së tij votuese, mund të mos jenë në gjendje të marrin pjesë në ndeshjet e Kupës së Botës për shkak të çmimeve të larta.
“Do të doja që njerëzit që votuan për mua të kishin mundësinë të ishin atje”, tha presidenti, duke theksuar megjithatë se Kupa e Botës tashmë po rezulton të jetë “një sukses i jashtëzakonshëm”.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.