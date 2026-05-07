☁️
Tiranë 18°C · Vranët 07 May 2026
S&P 500 7,337 ▼0.38%
DOW 49,588 ▼0.65%
NASDAQ 25,814 ▼0.1%
NAFTA 94.90 ▼0.19%
ARI 4,722 ▲0.59%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009 EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009
₿ CRYPTO
BTC $80,236 ▼ -1.41% ETH $2,302 ▼ -1.9% XRP $1.3947 ▼ -2.07% SOL $88.9300 ▲ +0.14%
S&P 500 7,337 ▼0.38 % DOW 49,588 ▼0.65 % NASDAQ 25,814 ▼0.1 % NAFTA 94.90 ▼0.19 % ARI 4,722 ▲0.59 % S&P 500 7,337 ▼0.38 % DOW 49,588 ▼0.65 % NASDAQ 25,814 ▼0.1 % NAFTA 94.90 ▼0.19 % ARI 4,722 ▲0.59 %
EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009 EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009
07 May 2026
Breaking
Obama për UFO-t: Nuk ka prova për alienë Si Emiratet e Bashkuara Arabe kalojnë anijet me naftë në Hormuz Barcelona gjen mbrojtësin e djathtë që i duhet te Tottenham, zbulohet oferta e parë e katalanasve 16 vjet vonesë dhe kolapsi i drejtësisë: rrëfimi i një kallëzimi të harruar Me 64 vota “Për”, Kuvendi miratoi ligjin për Këshillin e Prokurorëve
Menu
Sporti

Edhe Trump kundër çmimeve të biletave për Botërorin: As unë nuk do t’i paguaja

· 2 min lexim

Donald Trump ka kritikuar ashpër çmimet e larta të biletave për Kupën e Botës 2026, duke deklaruar se as ai nuk do të paguante 1,000 dollarë për të parë Shtetet e Bashkuara në ndeshjen e tyre hapëse kundër Paraguajit muajin e ardhshëm. “Nuk isha në dijeni të atij çmimi. Sigurisht që do të doja të isha atje, por sinqerisht, as unë nuk do ta paguaja atë çmim”, tha presidenti amerikan në një intervistë telefonike me Neë York Post.

Shtetet e Bashkuara e hapin fushatën e tyre në Kupën e Botës më 12 qershor në stadiumin SoFi në Los Angeles, duke u përballur me Paraguajin. Çmimet e biletave fillojnë nga rreth 1,000 dollarë. “Nuk kam dëgjuar ende për këtë, por do të duhet ta shqyrtoj”, shtoi Trump, i cili tha se ishte “i zhgënjyer” që amerikanët e klasës punëtore, të cilët përbëjnë një pjesë të bazës së tij votuese, mund të mos jenë në gjendje të marrin pjesë në ndeshjet e Kupës së Botës për shkak të çmimeve të larta.

“Do të doja që njerëzit që votuan për mua të kishin mundësinë të ishin atje”, tha presidenti, duke theksuar megjithatë se Kupa e Botës tashmë po rezulton të jetë “një sukses i jashtëzakonshëm”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu