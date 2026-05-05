Edi Rama: Shqipëria dënon sulmet e Iranit ndaj Emirateve të Bashkuara Arabe. Goditje ndaj paqes në rajon
Kryeministri Edi Rama ka bërë të ditur se Shqipëria dënon sulmet e përsëritura të Iranit ndaj Emirateve të Bashkuara Arabe.
Sipas kryeministrit Rama, këto sulme janë një akt agresioni “të paprovokuar dhe plotësisht të pajustifikueshëm kundër një shteti sovran dhe kundër paqes rajonale në vetvete.”
“Sulmet e përsëritura me raketa nga Shteti Terrorist i Iranit kundër Emirateve të Bashkuara Arabe përbëjnë një akt agresioni të pamatur, të paprovokuar dhe plotësisht të pajustifikueshëm kundër një shteti sovran dhe kundër paqes rajonale në vetvete.
Emiratet e Bashkuara Arabe u përballën sërish sot me sulme me raketa dhe dronë. Ne, Shqipëria, i dënojmë me termat më të ashpër të mundshëm këtë sulm terrorist nga një regjim që vazhdon të eksportojë dhunë, paqëndrueshmëri dhe pasiguri përtej kufijve të tij”, shkruan Edi Rama në rrjetin ‘X’.
Rama shkruan më tej se sulmi ndaj Emirateve të Bashkuara Arabe nuk është vetëm një sulm ndaj një shteti por ndaj vetë mundësisë së paqes dhe sigurisë në Gjirin Persik.
“Të sulmosh Emiratet e Bashkuara Arabe – një vend që përfaqëson paqen, përparimin, stabilitetin dhe partneritetin përtej feve, racave, gjuhëve dhe rajoneve – nuk është vetëm një sulm ndaj një shteti, por një sulm ndaj vetë mundësisë së paqes dhe sigurisë në Gjirin Persik dhe shumë përtej tij. Solidariteti i plotë dhe i pakushtëzuar është me udhëheqjen, popullin dhe forcat mbrojtëse të Emirateve të Bashkuara Arabe. Ata që synojnë të terrorizojnë kombet e lira me raketa dhe taktika frikësimi, duhet të kuptojnë se akte të tilla vetëm thellojnë izolimin e tyre dhe forcojnë vendosmërinë e të gjithë atyre që qëndrojnë për sovranitet, siguri dhe paqe globale”, ndërsa thekson më tej se “Irani duhet të mbajë përgjegjësi të plotë për këtë eskalim të rrezikshëm. Para së gjithash, për hir të popullit të tij, i cili mbetet peng i një regjimi që qeveris me instinkte të kohës së gurit, duke e tërhequr një komb të lashtë gjithnjë e më thellë në izolim, terror dhe vetëshkatërrim”.
The renewed missile attacks by the Terrorist State of Iran against the brotherly United Arab Emirates are a reckless, unprovoked, and utterly unjustifiable act of aggression against a sovereign nation and against regional peace itself. The UAE faced again today missile and drone…
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.