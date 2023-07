Edicioni futbollistik, datat e nisjes së sezonit të ri

Komiteti Ekzekutiv i FSHF-së ka miratuar në mbledhjen e fundit datat se kur do të nisin të gjitha kompeticionet kombëtare për edicionin futbollistik 2023-2024. Superiorja do të ngrejë siparin të shtunën e 19 gushtit dhe të përfundojë më 11 maj, ndërsa Kategoria e Parë nis në 2 shtator dhe përfundon në 8 maj. Finalja e Superkupës do të luhet në dhjetor(20 dhjetor 2023) dhe do të diskutohet mes Partizanit dhe Egnatias.

Ja datat e fillimit dhe përfundimit të sezonit futbollistik 2023/2024: