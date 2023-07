Zekic nuk e fsheh zhgënjimin: Na mungoi fati

Trajneri i Partizanit, Zoran Zekic ka komentuar eliminimin nga Liga e Kampioneve pas disfatës 0-2 në transfertë përballë BATE Borisov. “Jam shumë i zhgënjyer përsa i përket rezultatit. Ne luajtëm futboll, por nuk arritëm të shënonim dhe sigurisht në situata të veçanta ata na ndëshkuan. Bëmë vetëm një gabim, të cilin kundërshtari e shfrytëzoi”.

“Ndihem pak i zhgënjyer pasi i kisha folur ekipit gjatë gjithë javës, për situatën se si e pësuam golin e parë. Nuk arritëm të shënonim dhe e vuajtëm këtë gjë. Gjithsesi, jam shumë krenar për atë që lojtarët dhanë në fushë, vrapuan shumë, zhvilluan një ndeshje të mirë. Thjesht na mungoi goli dhe ishim të pafat”.

Tashmë ju pret një tjetër kompeticion, ai i Conference League…

“Në këtë moment nuk mendoj për kundërshtarin me të cilin do të përballemi pas kësaj humbja. Nga nesër do të fillojmë punën për ndeshjen që na pret në kompeticionin tjetër europian”.