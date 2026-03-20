☁️
Tiranë 14°C · Vranët 20 March 2026
S&P 500 6,548 ▼0.89%
DOW 45,756 ▼0.58%
NASDAQ 21,813 ▼1.26%
NAFTA 96.78 ▲1.29%
ARI 4,576 ▼0.64%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1542 EUR/GBP 0.8630 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 96.0665 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4641 EUR/TRY 51.1519 EUR/JPY 182.71 EUR/CAD 1.5849 EUR/USD 1.1542 EUR/GBP 0.8630 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 96.0665 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4641 EUR/TRY 51.1519 EUR/JPY 182.71 EUR/CAD 1.5849
₿ CRYPTO
BTC $69,731 ▲ +0.36% ETH $2,129 ▲ +0.36% XRP $1.4366 ▼ -0.53% SOL $88.9400 ▲ +0.81%
S&P 500 6,548 ▼0.89 % DOW 45,756 ▼0.58 % NASDAQ 21,813 ▼1.26 % NAFTA 96.78 ▲1.29 % ARI 4,576 ▼0.64 % S&P 500 6,548 ▼0.89 % DOW 45,756 ▼0.58 % NASDAQ 21,813 ▼1.26 % NAFTA 96.78 ▲1.29 % ARI 4,576 ▼0.64 %
EUR/USD 1.1542 EUR/GBP 0.8630 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 96.0665 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4641 EUR/TRY 51.1519 EUR/JPY 182.71 EUR/CAD 1.5849 EUR/USD 1.1542 EUR/GBP 0.8630 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 96.0665 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4641 EUR/TRY 51.1519 EUR/JPY 182.71 EUR/CAD 1.5849
20 Mar 2026
Breaking
Qeveria ul akcizën e naftës me 20%, sa pritet të bjerë çmimi në treg Irani intensifikon sulmet me raketa ndaj Jerusalemit Von der Leyen zotohet të sigurojë kredinë për Kievin pavarësisht bllokadës së Hungarisë Aktivistët ndërhyjnë me forcë për të shpëtuar qentë e përdorur për kërkime bio-mjekësore Edicioni i 4-ët i “Klasikët n’Lissus”, të rinjtë intërpretojnë pjesë nga kompozitorët më të  njohur botërorë
Menu
Arte

Edicioni i 4-ët i “Klasikët n’Lissus”, të rinjtë intërpretojnë pjesë nga kompozitorët më të  njohur botërorë

· 1 min lexim

Edicioni i katërt i “Klasikët n’Lissus” në Lezhë, solli në skenë talentet e reja të muzikës klasike. Violinistet e reja nga shkolla “Besëlidhja”, Melisa Figuri dhe Reina Gazulli, performuan për publikun, të shoqëruara në piano nga mësuesja Synjona Paplekaj.

Kjo nismë kulturore vjen si vazhdim i një tradite të konsoliduar ndër vite, me qëllim promovimin dhe zhvillimin e talenteve të reja muzikore përmes një platforme me standarde profesionale.

Një repertor i përzgjedhur nga kompozitorë të njohur si Vivaldi, Rieding, Kreisler, Handel, Mendelssohn dhe ë ieniaë ski, solli emocione të forta për publikun përmes një interpretimi virtuoz të artisteve të reja në skenë.

Për violinistet Melisa Figuri dhe Reina Gazulli, publiku lezhjan tashmë është i familjarizuar me muzikën klasike, ndërsa emocionet e kësaj performance dhe duartrokitjet e marra mbeten një motivim i fortë .

“Klasikët n’Lissus” është kthyer tashmë në një skenë të rëndësishme për promovimin e talenteve të reja dhe zhvillimin e jetës kulturore në Lezhë./VIZIONPLUS.TV

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

