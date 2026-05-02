☁️
Tiranë 19°C · Vranët 02 May 2026
S&P 500 7,230 ▲0.29%
DOW 49,499 ▼0.31%
NASDAQ 25,114 ▲0.89%
NAFTA 101.94 ▼2.98%
ARI 4,645 ▲0.32%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9170 EUR/ALL 95.8727 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.4825 EUR/TRY 52.9232 EUR/JPY 184.21 EUR/CAD 1.5941
₿ CRYPTO
BTC $78,182 ▲ +0.5% ETH $2,304 ▼ -0.03% XRP $1.3864 ▲ +0.1% SOL $83.9200 ▼ -0.57%
02 May 2026
Breaking
Eksperti paralajmëron: Pyjet e Shqipërisë kërkojnë ndërhyrje urgjente Shqipëria, në krye të destinacioneve të volitshme sipas BBC Travel Shkodër — Arrestohet 19-vjeçari pasi u kap me pistoletë, municion e thikë Tensionet në garën për kreun e PD-së: Berisha akuzon Salianjin, Salianji kundërpërgjigjet Regjistrimi i automjeteve tanimë me kushte të reja, MPB tregon detajet
Menu
Ekonomia

Eksperti paralajmëron: Pyjet e Shqipërisë kërkojnë ndërhyrje urgjente

· 2 min lexim

Shqipëria po përballet me pasoja të rënda nga ndryshimet klimatike, ndërsa sektori i pylltarisë shihet si një prej më të ndjeshëm. Eksperti i mjedisit Abdulla Diku thekson nevojën për ndërhyrje të menjëhershme në zonat më të dëmtuara, si ato të prekura nga zjarret, po ashtu dhe në territoret që mbrojnë nga përmbytjet.

Sipas TV Klan, inxhinieri i pyjeve Abdulla Diku shpjegon se kostoja mesatare për ripyllëzimin e një hektari të djegur varion nga 10,000 deri në 100,000 euro, në varësi të karakteristikave të terrenit. Ai vlerëson se situata në terren mbetet kritike, duke nënvizuar se vetëm gjatë vitit 2025 janë djegur rreth 60 mijë hektarë pyje.

Mungesa e investimeve në mbrojtjen dhe menaxhimin e pyjeve nuk do të ndikojë vetëm në sektorin ambiental; pasojat do të ndihen edhe në ekonomi dhe shëndetin publik. Sipas planit kombëtar të përshtatjes 2026–2036, nevoja financiare për t’u përballur me ndryshimet klimatike vlerësohet në 9.8 miliardë dollarë, ndërsa ndërhyrjet në pylltari përbëjnë rreth 21% të kostove totale.

Ekspertët kërkojnë masa të koordinuara dhe fonde të dedikuara për menaxhim të qëndrueshëm dhe ripyllëzim, për të zvogëluar rreziqet dhe koston afatgjatë për vendin, raporton TV Klan.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

