Elbasan, kontrolle me dron dhe gjoba për shkeljet e trafikut
Policia Rrugore e Elbasanit ka intensifikuar kontrollet në akset rrugore dhe zonat urbane, duke përdorur dronë, radarë dhe pajisje inteligjente për monitorimin e trafikut. Veprimet synojnë evidentimin e shkeljeve të Kodit Rrugor, si tejkalimi i shpejtësisë, përdorimi i celularit gjatë drejtimit, drejtimi nën efektin e alkoolit, mosvendosja e kaskës apo jelekëve reflektues dhe parkimet e gabuara që pengojnë qarkullimin.
Raporton shqiptarja se Policia Rrugore po operon me grupe kontrolli, pika monitorimi dhe mjetet teknologjike për të ndëshkuar shkelësit. Autoritetet bëjnë me dije se kundër drejtuesve të automjeteve që shkelin rregullat janë vendosur masat administrative përkatëse dhe u kërkohet qytetarëve të kontrollojnë vendimet në sistemin e-Albania dhe të kryejnë pagesat brenda afateve ligjore.
Strukturat e policisë ngarkohen me menaxhimin e trafikut në qytet dhe në rrugët kryesore, me qëllim krijimin e një qarkullimi më të qetë dhe të sigurt për të gjithë përdoruesit. Zbatimi i kontrolleve dhe ndëshkimeve është pjesë e përpjekjeve për të reduktuar aksidentet dhe rreziqet në tërësi.
Qytetarët njoftohen të respektojnë rregullat e qarkullimit dhe të sjellin kujdes të shtuar në pasqyrimin e mjetit dhe sjelljet në rrugë; siguria është përgjegjësi e përbashkët, sipas shqiptarja.
