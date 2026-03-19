☁️
Tiranë 13°C · Vranët 19 March 2026
S&P 500 6,575 ▼0.74%
DOW 45,818 ▼0.88%
NASDAQ 21,953 ▼0.9%
NAFTA 96.93 ▲1.54%
ARI 4,577 ▼6.52%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9087 EUR/ALL 96.0260 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4475 EUR/TRY 50.8071 EUR/JPY 182.78 EUR/CAD 1.5751 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9087 EUR/ALL 96.0260 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4475 EUR/TRY 50.8071 EUR/JPY 182.78 EUR/CAD 1.5751
₿ CRYPTO
BTC $69,636 ▼ -2.51% ETH $2,125 ▼ -3.09% XRP $1.4331 ▼ -0.89% SOL $87.9200 ▼ -1.73%
19 Mar 2026
Breaking
Përfundojnë punimet në urën e Milotit, hapet për qarkullimin e automjeteve “Do vija me biçikletë për të drejtuar Kombëtaren”, rrëfimi i gjatë i Ervin Skelës: Nga eksperienca si trajneri në Gjermani e deri te planet e të ardhmes Beteja për “Final 4” dhe mbijetesë, java e 29-të sjell sfida interesante Messi kthehet në ekipin kombëtar, grumbullohet për ndeshjen kundër Guatemalës Elbasani-Egnatia Gvozdenovic: Do të jetë një ndeshje e bukur, të fitojë ekipi më i mirë
Menu
Sporti

Elbasani-Egnatia Gvozdenovic: Do të jetë një ndeshje e bukur, të fitojë ekipi më i mirë

· 2 min lexim

Java e 29-të e kampionatit nis me një supersfidë, përballjen Elbasani-Egnatia, që do të transmetohet drejtpërdrejt në RTSH Sport nesër në orën 19:00. Tekniku i verdhebluve, Ivan Gvozdenovic ka folur për mediat në prag të kësaj ndeshjeje. Ai vlerëson kundërshtarin, por thekson se Elbasani do të japë maksimumin që të fitojë këtë takim.

“Deri tani jemi gati, vetëm Janacek, Lulaj dhe Diallo nuk janë të gatshëm. Sot kemi stërvitjen e fundit, do të flasim me stafin për formacionin, të gjithë janë gati.

Detyrim për të fituar? Detyrim kemi për të luajtur fort, për tifozët dhe të japim maksimumin, ne jemi Elbasani dhe do të provojmë gjithçka, edhe nesër. Përballë kemi Egnatian, një skuadër e mirë e fortë dhe kemi shumë respekt, dy vitet e fundit ka dalë kampion, ka një skuadër të mirë, por kjo është detyra jonë.

Dënimi i Egnatias? Nuk dua ta komentoj, sepse i takon Federatës dhe Egnatias, ne duam të shohim punën tonë, lojtarët luajnë në fushë, jo stafi, Egnatia ka 25 lojtarë të fortë, nesër do të jetë një ndeshje e bukur, kush ekip është më i mirë do të fitojë”, ka thënë mes të tjerash Ivan Gvozdenovic.

The post Elbasani-Egnatia në RTSH, Gvozdenovic: Do të jetë një ndeshje e bukur, të fitojë ekipi më i mirë appeared first on RTSH.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

