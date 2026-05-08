🌧️
Tiranë 16°C · Shi i lehtë 08 May 2026
S&P 500 7,337 ▼0.38%
DOW 49,597 ▼0.63%
NASDAQ 25,806 ▼0.13%
NAFTA 94.38 ▼0.45%
ARI 4,729 ▲0.38%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1745 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5261 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3878 EUR/TRY 53.2159 EUR/JPY 184.00 EUR/CAD 1.6028 EUR/USD 1.1745 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5261 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3878 EUR/TRY 53.2159 EUR/JPY 184.00 EUR/CAD 1.6028
₿ CRYPTO
BTC $80,006 ▼ -1.31% ETH $2,290 ▼ -1.81% XRP $1.3906 ▼ -1.66% SOL $88.6500 ▼ -0.85%
S&P 500 7,337 ▼0.38 % DOW 49,597 ▼0.63 % NASDAQ 25,806 ▼0.13 % NAFTA 94.38 ▼0.45 % ARI 4,729 ▲0.38 % S&P 500 7,337 ▼0.38 % DOW 49,597 ▼0.63 % NASDAQ 25,806 ▼0.13 % NAFTA 94.38 ▼0.45 % ARI 4,729 ▲0.38 %
EUR/USD 1.1745 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5261 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3878 EUR/TRY 53.2159 EUR/JPY 184.00 EUR/CAD 1.6028 EUR/USD 1.1745 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5261 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3878 EUR/TRY 53.2159 EUR/JPY 184.00 EUR/CAD 1.6028
08 May 2026
Breaking
Hantavirusi mund të “fshihet” deri në 8 javë, shtohet frika pas rasteve të fundit – Tv Klan “Po bashkohet e djathta” – Besian Mustafa tregon pse Vjosa Osmani do të garojë me LDK-në Champions/ Spanja me 5 skuadra sezonin tjetër, falë Rayo Vallecano të Ivan Balliut Prapaskena/ Gjithçka nisi në tetor, Valverde kritikohet se s’veproi si zv/kapiteni, Vini Jr. konsiderohet “spiuni” i Arbeloa-s Süle tregon momentet ekstreme fizike te Bayerni: Kam humbur 2.5 kg në një ditë…
Menu
La Liga

Eliminimi nga Champions lë pasoja tek Atletico, mbojtësi dëmtohet e mbyll sezonin, rrezikon Botërorin

· 1 min lexim

Johnny Cardoso pësoi një ndrydhje serioze të kyçit të këmbës gjatë seancës stërvitore të Atletico Madrid pas ndeshjes së kthimit në Champions League, ndaj Arsenal.

Mesfushori u detyrua të ndërpresë seancën stërvitore dhe të largohet nga fusha, duke treguar zhgënjim dhe shqetësim. Pasi iu nënshtrua testeve mjekësore, thuhet se dëmtimi është shkaktuar nga një goditje e fortë gjatë ndeshjes.

Ky problem i ri fizik e ndërlikon më tej sezonin e numrit 5, i cili tashmë është prekur nga disa pushime të gjata për shkak dëmtimi, të cilat kanë kufizuar qëndrueshmërinë dhe performancën e tij.

Situata është shqetësuese dhe ka gjasa që sezoni me fanellën “colchoneros” të jetë i mbyllur. Problem është prania e tij në kombëtaren amerikane, pasi është një lojtar kyç në ekipin e tij kombëtar.

Mediat spanjolle konfirmojnë se prania e tij në Kupën e Botës tani mund të varet nga koha e tij e rikuperimit pas kësaj pushimi të ri.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu